Di sebalik senyuman yang tidak pernah lekang di atas pentas, pernah ada satu fasa apabila muzik tidak lagi mampu membahagiakan penyanyi kacukan Australia-Riau, Shae.

Shae, atau nama sebenarnya, Sheryl Gething, 32 tahun, yang pernah mencipta fenomena di Malaysia dan Singapura, menerusi lagu, Sayang dan Aku Suka Kamu itu, memilih untuk menjauh daripada dunia nyanyian demi mencari semula tujuan hidup.