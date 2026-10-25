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Sekilas Berita
Fadli teruja kembali jadi pengacara di kaca TV setelah lima tahun
Fadli teruja kembali jadi pengacara di kaca TV setelah lima tahun
Fahami tekanan dilalui peserta ‘Anugerah 2026’, kongsi pengalaman peribadi
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Foto MEDIACORP
Foto MEDIACORP
Oct 25, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Fadli teruja kembali jadi pengacara di kaca TV setelah lima tahun
Ketika mendapat tahu bakal menjadi salah seorang pengacara bagi rancangan nyanyian realiti, Anugerah 2026, perasaan teruja menyelubungi diri penyiar radio Mediacorp Ria 897, Fadli Kamsani.
Ini kerana kali terakhir beliau diberi kesempatan untuk mengendalikan rancangan televisyen secara langsung adalah pada 2021 bagi pertandingan mencipta lagu, Projek Lagu.
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