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Filem ‘Al-Awda’ papar realiti perjuangan kemanusiaan penuh jujur
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Filem ‘Al-Awda’ papar realiti perjuangan kemanusiaan penuh jujur
Pengarah Jason Soo selamatkan baki rakaman, abadikan misi buka mata dunia
Filem ‘Al-Awda’ papar realiti perjuangan kemanusiaan penuh jujur
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Jun 26, 2026 | 5:30 AM
Tidak semua dokumentari memerlukan lambakan rakaman atau visual yang megah untuk meninggalkan kesan mendalam pada penonton.
Ada kalanya, kesederhanaan itulah yang menjadi kekuatan utama sesebuah karya.
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