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Filem seram ‘Tumbal Warisan’ bukti kemampuan bakat tempatan
Manfaat teknologi demi hasilkan visual berskala besar meski berdepan keterbatasan dana
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Meskipun bergerak sebagai penerbit bebas, pengarah setempat, Mas Ikhwan, daripada Santai Production, enggan membiarkan kekangan dana membataskan cita-citanya menghasilkan filem dengan skala visual meyakinkan.
Keterbatasan itu malah mendorong Mas Ikhwan, atau nama sebenarnya, Masli Ahmad Basri, 45 tahun, mencari pendekatan berbeza dalam pembikinan filem seram sulungnya berjudul, Tumbal Warisan.
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