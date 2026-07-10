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Filem ‘The Voice of Hind Rajab’ tinggalkan luka yang sukar dilupa
Filem ‘The Voice of Hind Rajab’ tinggalkan luka yang sukar dilupa
Tragedi sebenar kanak-kanak Palestin, Hind Rajab, dipapar dengan penuh emosi
Filem ‘The Voice of Hind Rajab’ tinggalkan luka yang sukar dilupa
Filem drama dokumentari, ‘The Voice of Hind Rajab’, yang dibintangi (dari kiri) Nesbat Serhan, Motaz Malhees dan Saja Kilani, mengangkat tragedi sebenar yang menimpa kanak-kanak Palestin berusia enam tahun, Hind Rajab, yang terperangkap bersendirian dalam sebuah kereta selepas keluarganya terbunuh dalam serangan di Gaza pada Januari 2024. - Foto THE FILMHOUSE
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Jul 10, 2026 | 5:30 AM
Kebanyakan filem perang memilih untuk memaparkan kemusnahan melalui letupan, tembakan dan gambaran yang mengerikan bagi memperlihatkan keadaan sebenar yang dilalui manusia.
Bagaimanapun, filem drama dokumentari, The Voice of Hind Rajab, mengambil pendekatan yang sederhana, tetapi kesannya begitu menusuk ke hati.
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