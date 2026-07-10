Filem drama dokumentari, ‘The Voice of Hind Rajab’, yang dibintangi (dari kiri) Nesbat Serhan, Motaz Malhees dan Saja Kilani, mengangkat tragedi sebenar yang menimpa kanak-kanak Palestin berusia enam tahun, Hind Rajab, yang terperangkap bersendirian dalam sebuah kereta selepas keluarganya terbunuh dalam serangan di Gaza pada Januari 2024. - Foto THE FILMHOUSE