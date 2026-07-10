Kebanyakan filem perang memilih untuk memaparkan kemusnahan melalui letupan, tembakan dan gambaran yang mengerikan bagi memperlihatkan keadaan sebenar yang dilalui manusia.

Bagaimanapun, filem drama dokumentari, The Voice of Hind Rajab, mengambil pendekatan yang sederhana, tetapi kesannya begitu menusuk ke hati.

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