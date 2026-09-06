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Isteri Eiss reda perlu ‘kongsi’ suami dengan peminat
Lebih sedekad jadi tulang belakang, Norazura Mohd Ismail terus beri ruang Juara GV12 kejar impian seni di M’sia
Isteri Iskandar Ismail, Norazura Mohd Ismail, kekal menjadi penyokong kuat suaminya dalam mengharungi perjalanan seni sepanjang lebih sedekad bersama. - Foto BM oleh AININ ALFIYANI JAILANI
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Lebih sedekad mendampingi penyanyi tempatan Iskandar Ismail, Norazura Mohd Ismail, menyaksikan sendiri pelbagai liku yang mewarnai perjalanan seni suaminya.
Daripada mencari rezeki sebagai penyanyi kelab malam hinggalah impiannya menguji kemampuan di pentas adu bakat terkenal, Gegar Vaganza 12 (GV12), terbitan Astro, Norazura, 38 tahun, kekal berada di sisi memberikan sokongan.
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