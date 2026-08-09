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Jarang aktif di media sosial, Norman Ishak tetap dekat di hati peminat
Wujud kumpulan WhatsApp khas demi hargai sokongan penyokong tegar sejak bergelar pelakon cilik
Pelakon tempatan, Norman Ishak (atas, tengah), menghargai sokongan penyokong tegarnya (dari atas, kanan mengikut putaran jam), Nora, Cha, Mahirah, Efa, Mas, Hanis, yang setia mengikuti perjalanan kerjayanya sejak bergelar pelakon cilik. - Foto ihsan NORMAN ISHAK
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Aug 9, 2026 | 5:30 AM
Dalam dunia hiburan yang sering diukur menerusi jumlah pengikut dan kadar penglibatan di media sosial, pelakon tempatan, Norman Ishak, memilih jalan yang berbeza.
Buat Norman, 38 tahun, kenangan terbaik tidak semestinya perlu dirakam atau dikongsi, sebaliknya cukup dinikmati sepenuhnya secara langsung.
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