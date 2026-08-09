Pelakon tempatan, Norman Ishak (atas, tengah), menghargai sokongan penyokong tegarnya (dari atas, kanan mengikut putaran jam), Nora, Cha, Mahirah, Efa, Mas, Hanis, yang setia mengikuti perjalanan kerjayanya sejak bergelar pelakon cilik. - Foto ihsan NORMAN ISHAK