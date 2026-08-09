Dalam dunia hiburan yang sering diukur menerusi jumlah pengikut dan kadar penglibatan di media sosial, pelakon tempatan, Norman Ishak, memilih jalan yang berbeza.

Buat Norman, 38 tahun, kenangan terbaik tidak semestinya perlu dirakam atau dikongsi, sebaliknya cukup dinikmati sepenuhnya secara langsung.

Laporan berkaitan
Walau terhiris jari, Norman Ishak tidak temu titik ‘henti’ dalam lakonanAug 9, 2026 | 5:30 AM
Kenali sisi menarik Norman IshakAug 9, 2026 | 5:30 AM
Norman Ishak tidak hidup dek puji, mati dek keji demi amanah seniMay 28, 2025 | 6:00 PM
Pelakon Daya AJ enggan hilang ‘daya’ bidang seniAug 7, 2026 | 5:30 AM
norman ishakpelakonSingapura