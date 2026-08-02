Topik diikutiPergi ke BHku
Kegagalan bukan noktah, SHO terus berjuang dalam bidang seni
Kegagalan bukan noktah, SHO terus berjuang dalam bidang seni
Yakin identiti pentas kunci kekal diingati
Kegagalan bukan noktah, SHO terus berjuang dalam bidang seni
SHO yang sebelum ini dikenali sebagai Shai Othman, terus mengejar impian dalam bidang seni dengan mempertaruhkan identiti baharu, meskipun tidak berjaya melayakkan diri ke pusingan ‘Top 14’ dalam ‘Anugerah 2026’. - Foto INSTAGRAM SOUNDSLIKE.SHO/SYAHIIR KIDO
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Tiada istilah putus asa dalam kamus kehidupan penyanyi tempatan, SHO.
Kegagalan melangkah lebih jauh dalam program realiti Astro, Big Stage X Rocketfuel, tidak mematahkan semangat penyanyi SHO, yang sebelum ini dikenali dengan nama pentas, Shai Othman.
Laporan berkaitan
Izzan Adlan, SHO kongsi realiti jadi penyanyi kelab malamAug 2, 2026 | 5:30 AM
Naik bas ke KL selepas kerja, SHO nekad uji bakat ‘Big Stage 2026’Jun 7, 2026 | 5:30 AM
Impian lebih besar bawa bakat muda S’pura ke M’siaJun 7, 2026 | 5:30 AM
Faiz Zikry rela genggam bara api buru impian seniApr 13, 2026 | 5:30 AM