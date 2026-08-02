Tiada istilah putus asa dalam kamus kehidupan penyanyi tempatan, SHO.

Kegagalan melangkah lebih jauh dalam program realiti Astro, Big Stage X Rocketfuel, tidak mematahkan semangat penyanyi SHO, yang sebelum ini dikenali dengan nama pentas, Shai Othman.

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