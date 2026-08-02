SHO yang sebelum ini dikenali sebagai Shai Othman, terus mengejar impian dalam bidang seni dengan mempertaruhkan identiti baharu, meskipun tidak berjaya melayakkan diri ke pusingan ‘Top 14’ dalam ‘Anugerah 2026’. - Foto INSTAGRAM SOUNDSLIKE.SHO/SYAHIIR KIDO