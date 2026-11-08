Dahulu, hasil persembahan selama beberapa jam sebagai pemuzik jalanan hanya mampu memberikan penyanyi dan komposer Malaysia, Syamel, pendapatan sekitar RM30 (S$9.30).

Ia cukup untuk mengisi minyak motosikal dan membeli makanan.

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