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Sekilas Berita
Kerja keras berbuah manis, Syamel akhirnya hasilkan album ‘Pertama’
Kerja keras berbuah manis, Syamel akhirnya hasilkan album ‘Pertama’
Cita rasa pendengar kian berbeza, cabaran era digital dorong pelantun lagu ‘Cukup Sekali’ lebih kreatif cipta karya baharu
Foto BM oleh ADAM MIFZAL FAIZAL
Nov 8, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kerja keras berbuah manis, Syamel akhirnya hasilkan album ‘Pertama’
Dahulu, hasil persembahan selama beberapa jam sebagai pemuzik jalanan hanya mampu memberikan penyanyi dan komposer Malaysia, Syamel, pendapatan sekitar RM30 (S$9.30).
Ia cukup untuk mengisi minyak motosikal dan membeli makanan.
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