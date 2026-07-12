Topik diikutiPergi ke BHku
Pesta vokal ‘Empat’ satukan keluarga seni, rai muzik rentas generasi di S’pura
Pesta vokal ‘Empat’ satukan keluarga seni, rai muzik rentas generasi di S’pura
Anuar dan Ziana Zain, serta Ernie Zakri dan Syamel bakal kongsi perjuangan bina nama di Teater The Star pada 26 Sept
Pesta vokal ‘Empat’ satukan keluarga seni, rai muzik rentas generasi di S’pura
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 12, 2026 | 5:30 AM
Empat penyanyi yang dikenali ramai dengan jenama tersendiri, namun memiliki empat perjalanan seni yang dibentuk pada zaman berbeza.
Ada yang membina kerjaya ketika pemasaran muzik masih banyak bergantung kepada radio dan penjualan album fizikal, manakala ada yang membina kerjaya dalam era media sosial dan penstriman digital.
Laporan berkaitan
Ernie Zakri belum sedia buka kelas vokal sendiri, mahu tumpu pada projek lainJan 7, 2026 | 5:18 PM
Ziana Zain sukar bayang Ramadan, Aidilfitri tanpa ibu bapa tercintaDec 25, 2025 | 10:23 PM
Ernie Zakri tukar angin, rentas sempadan, dengan ‘Kisah Penuh Kecewa’Jul 4, 2025 | 12:07 PM
Penyanyi perlu rasa perit ‘jatuh’ sebelum bangkit dengan karya sentuh jiwaJul 4, 2025 | 11:38 AM