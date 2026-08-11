Penyanyi legenda Malaysia, Datuk Khadijah Ibrahim, memaklumkan sering membuka pintu kepada artis baharu untuk beraksi dalam konsert membabitkan dirinya sebagai pendedahan.

Khadijah, 67 tahun, yang juga Pengerusi Persatuan Karyawan Malaysia (Karyawan) berkata, pendekatan ini turut diguna pakai dalam konsert anjuran persatuan terbabit.

“Saya rasa, sayalah artis kalau buat konsert, mesti ada penyanyi baharu, dan ada penyanyi lama.

“Tetapi, bila penyanyi baharu buat konsert, pernahkah mereka memanggil penyanyi lama?

“Saya tak mahu mempertikaikan sesiapa, tetapi saya memang menonton pelbagai konsert.

“Tidak kira konsert siapa, saya akan tengok dan ikuti kerana itu sebahagian daripada kerja saya.

“Saya mahu tahu apa (yang berlaku dalam industri).

“Tapi, saya sedih kerana kadang-kadang, untuk persembahan pembukaan pun, apalah salahnya kalau kita panggil seorang dua artis lama.

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“Mereka masih boleh menyanyi dan membuat persembahan,” katanya dalam laman Harian Metro.

Beliau ditemui pada sidang media pelancaran single terbaharunya, Ibu Doa, di Malaysia, baru-baru ini.

Menurut Khadijah yang terkenal dengan lagu, Mengapa Aku Disalahkan, Ku Pendam Sebuah Duka, dan Tangisan Hati Yang Derita, konsert anjuran Karyawan sering kali menampilkan tiga atau empat artis baharu sebagai pembuka pentas.

“Bukalah peluang kepada rakan-rakan kita.

“Namun, adakalanya, kita juga tidak boleh menyalahkan artis kerana konsert itu bukan anjuran mereka, dan pihak yang membiayai turut mempunyai pilihan sendiri. Kita faham perkara itu.

“Cuma, artis juga perlu lebih berani menyuarakan hasrat kepada penganjur, misalnya meminta artis tertentu untuk turut serta dan menyokong konsert mereka, supaya pada masa sama mereka dapat membuka ruang untuk menyokong artis lain.

“Perkara itu boleh dilakukan, termasuk menerusi persembahan duet.

Pasti akan menjadi sesuatu yang menarik.

“Semuanya bergantung kepada sama ada kita mahu melakukannya atau tidak. Itulah cara saya,” ujar Khadijah.

Sementara itu, lagu Ibu Doa ciptaan dan lirik Baizura Tajri, akan menemui peminat menerusi pelbagai pelantar digital dalam masa terdekat.

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