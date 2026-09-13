Sejak kebelakangan ini, nama pelakon Malaysia, Izzue Islam, sering kali dikaitkan dengan watak antagonis.

Antara lakonan Izzue yang meraih pujian dan sering menjadi bualan netizen di media sosial hingga kini merupakan watak Zakwan, seorang suami yang egois, lemah pendirian dan curang dalam drama Bahagia Yang Tertangguh.