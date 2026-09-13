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Sekilas Berita
Lakonan Izzue buat penonton ‘geram’, hargai peluang bawa watak antagonis
Lakonan Izzue buat penonton ‘geram’, hargai peluang bawa watak antagonis
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Foto INSTAGRAM NAD ZAINAL
Foto TANGKAP LAYAR INSTAGRAM IZZUE ISLAM
Sep 13, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Lakonan Izzue buat penonton ‘geram’, hargai peluang bawa watak antagonis
Sejak kebelakangan ini, nama pelakon Malaysia, Izzue Islam, sering kali dikaitkan dengan watak antagonis.
Antara lakonan Izzue yang meraih pujian dan sering menjadi bualan netizen di media sosial hingga kini merupakan watak Zakwan, seorang suami yang egois, lemah pendirian dan curang dalam drama Bahagia Yang Tertangguh.
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