Lebih tiga dekad bergelar pelakon bukan alasan buat anak seni tempatan, Siti Hajar Abdul Gani, berhenti belajar.

Pada usia 52 tahun, beliau percaya seorang pelakon perlu terus berkembang mengikut peredaran zaman, walaupun pengalaman yang dimiliki sudah cukup panjang.