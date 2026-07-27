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Lebih 30 tahun berlakon, Siti Hajar terus timba ilmu
Lebih 30 tahun berlakon, Siti Hajar terus timba ilmu
Galas watak ibu dihimpit duka kehilangan anak dalam pementasan Teater Ekamatra, ‘Charged’
Lebih 30 tahun berlakon, Siti Hajar terus timba ilmu
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Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Lebih tiga dekad bergelar pelakon bukan alasan buat anak seni tempatan, Siti Hajar Abdul Gani, berhenti belajar.
Pada usia 52 tahun, beliau percaya seorang pelakon perlu terus berkembang mengikut peredaran zaman, walaupun pengalaman yang dimiliki sudah cukup panjang.
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