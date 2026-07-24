Sejak ditubuhkan pada 2007, kumpulan ‘punk rok’ tempatan, Iman’s League, membuktikan ketekunan dan kecintaan terhadap muzik menjadi kunci utama mereka terus bertahan dalam industri, tanpa perlu mengejar populariti semata-mata.

Kumpulan Iman’s League, yang pernah merangkul Anugerah Band Terbaik di Anugerah Planet Muzik (APM) 2015, itu dianggotai vokalis utama dan pemain gitar, Nuriman Mohd Nor (Iman), 44 tahun; vokalis dan pemain gitar bes, Ishyam Lal Abdul Jalal (Lal); 43 tahun; serta pemain dram, Muhammad Fadhlee Abdul Gaffor (Bat), 38 tahun.

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