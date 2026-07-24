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Setelah dua dekad, kumpulan S’pura Iman’s League kekal ‘Satu Suara’
Setelah dua dekad, kumpulan S’pura Iman’s League kekal ‘Satu Suara’
Tampil dengan lagu Melayu baharu, gabung penyanyi rok M’sia dan Indonesia
Setelah dua dekad, kumpulan S’pura Iman’s League kekal ‘Satu Suara’
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Jul 24, 2026 | 5:30 AM
Sejak ditubuhkan pada 2007, kumpulan ‘punk rok’ tempatan, Iman’s League, membuktikan ketekunan dan kecintaan terhadap muzik menjadi kunci utama mereka terus bertahan dalam industri, tanpa perlu mengejar populariti semata-mata.
Kumpulan Iman’s League, yang pernah merangkul Anugerah Band Terbaik di Anugerah Planet Muzik (APM) 2015, itu dianggotai vokalis utama dan pemain gitar, Nuriman Mohd Nor (Iman), 44 tahun; vokalis dan pemain gitar bes, Ishyam Lal Abdul Jalal (Lal); 43 tahun; serta pemain dram, Muhammad Fadhlee Abdul Gaffor (Bat), 38 tahun.
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