Selepas hampir dua dekad, naskhah Charged, karya penulis dan pengarah teater Singapura, Chong Tze Chien, kembali dipentaskan untuk tatapan penonton.

Berlatarbelakangkan sebuah kem tentera pada malam Tahun Baharu Cina, naskhah itu menyingkap isu perkauman, prejudis dan hubungan sesama manusia yang akhirnya membawa kepada satu tragedi.