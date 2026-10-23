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Sekilas Berita
Mimifly ‘Perkasa’ diri sahut cabaran bawa watak Bayan dalam muzikal
Mimifly ‘Perkasa’ diri sahut cabaran bawa watak Bayan dalam muzikal
Lancar lagu terbaharu sempena hari lahir arwah bapa, sahut cabaran teater menerusi ‘Puteri Gunung Ledang The Musical’
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Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Oct 23, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Mimifly ‘Perkasa’ diri sahut cabaran bawa watak Bayan dalam muzikal
Kaset lagu pemberian arwah bapa ketika kecil bukan sekadar menjadi kenangan buat penyanyi, penggubah lagu dan guru tarian, Mimifly, malah menyimpan makna mendalam sebagai titik awal yang menyemai kecintaannya terhadap dunia muzik.
Walaupun hubungan mereka tidak begitu rapat, pengaruh Allahyarham Norhisham Nasir tetap meninggalkan kesan mendalam dalam perjalanan seninya sehingga kini.
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