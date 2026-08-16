Siapa sangka, demi menjayakan watak dalam filem, pelakon terkenal Indonesia, Adipati Dolken, perlu ‘mengambil hati’ seekor lembu terlebih dahulu.

Bukan sehari dua, Adipati, 34 tahun, sanggup meluangkan masa membelai, memberi makan hingga memandikan lembu bernama Mojo demi memastikan ‘rakan lakonnya’ itu selesa bersamanya di depan kamera.