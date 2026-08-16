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Mimi Lana: Mahligai bersama Syafiq yang masih ‘hijau’ perlu disuburkan dengan kepercayaan
Pelakon jelita bawa pengalaman karaoke, sahut cabaran nyanyi dalam filem terbaru, ‘Mojoku Hilang’
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Aug 16, 2026 | 5:30 AM
Bagi pasangan selebriti yang masing-masing terikat dengan tuntutan kerjaya dan jadual padat, kepercayaan serta usaha meluangkan masa bersama menjadi antara nilai penting dalam memastikan hubungan terus kukuh.
Perkara sama menjadi pegangan pelakon dan usahawan, Mimi Lana, dalam melayari rumah tangga bersama suaminya yang juga pelakon terkenal, Syafiq Kyle, terutama apabila kededuanya perlu bijak membahagikan masa antara kehidupan peribadi dan komitmen seni.
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