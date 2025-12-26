Kumpulan muzik tempatan, D’OtaiBoyz, yang terdiri daripada (dari kiri) Nazry, Dzoul, Isham (Boy Botak), Khairani, dan Luqman Hakim, adalah antara kumpulan yang akan memeriahkan acara ‘Rock Untuk Masyarakat - 2’, yang bakal diadakan di Kelab Masyarakat Radin Mas pada 27 Disember ini. - Foto ihsan LUQMAN HAKIM

Kumpulan muzik tempatan, D’OtaiBoyz, yang terdiri daripada (dari kiri) Nazry, Dzoul, Isham (Boy Botak), Khairani, dan Luqman Hakim, adalah antara kumpulan yang akan memeriahkan acara ‘Rock Untuk Masyarakat - 2’, yang bakal diadakan di Kelab Masyarakat Radin Mas pada 27 Disember ini. - Foto ihsan LUQMAN HAKIM

Muzik rok tempatan tetap bergema, gegar pentas masyarakat Enam kumpulan rok bakal jayakan ‘Rock Untuk Masyarakat - 2’, di Kelab Masyarakat Radin Mas pada 27 Dis

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Menjelang tirai akhir 2025, pentas muzik Singapura tidak pernah benar-benar sunyi.

Walaupun tanpa gegak gempita konsert mega, kumpulan tempatan terus bergerak, memilih ruang yang lebih intim namun sarat dengan makna.

Satu persembahan rok berjudul, Rock Untuk Masyarakat - 2, bakal berlangsung di Kelab Masyarakat Radin Mas pada 27 Disember, menampilkan barisan kumpulan tempatan seperti Episodic, Elemental & Frendz, D’OtaiBoyz, Diorama, Korokodel, dan The Flow, yang sedia memukau penonton dengan kemahiran muzik mereka.

Sudah lama tersemat hasrat Luqman Hakim, 35 tahun, selaku penganjur acara ini di bawah naungan LP Productions dengan kerjasama Kelab Masyarakat Radin Mas, untuk mengangkat serta menghidupkan kembali nama bakat tempatan.

“Saya berhasrat untuk mengangkat semula bakat tempatan kerana pada masa kini, kebanyakan acara lebih cenderung menampilkan band dan artis dari luar negara.

“Keadaan ini menyebabkan kehadiran artis tempatan semakin berkurangan, sedangkan ramai antara mereka masih aktif dan memiliki bakat yang besar.

“Justeru, saya ingin masyarakat lebih mengenali kebolehan serta potensi seni yang ada di Singapura, sesuatu yang wajar kita hargai dan banggakan,” katanya ketika dihubungi Berita Harian (BH) pada 26 Disember.

Luqman juga merupakan pemain papan nada kumpulan D’OtaiBoyz, yang bakal turut menjayakan konsert Rock Untuk Masyarakat - 2.

Selain itu, keenam-enam kumpulan tersebut dipilih melalui penilaian yang teliti, khususnya berdasarkan jumlah serta mutu karya yang telah dihasilkan.

Menurut Luqman, dalam memilih sesebuah band dalam konsert ini, beliau menitikberatkan aspek mutu iaitu kumpulan yang mempunyai karya dan produk sendiri.

“Jika dilihat, Singapura sememangnya mempunyai ramai band dan pemuzik.

“Namun untuk konsert kali ini, saya memberi fokus kepada karya kerana saya mahu masyarakat mengenali muzik yang mereka hasilkan,” jelasnya yang telah lebih 10 tahun berkecimpung dalam industri muzik.

Beliau kini turut aktif menganjurkan acara berskala kecil, seperti pementasan muzik bagi tontonan masyarakat umum.

Sebelum ini, Luqman pernah mengendalikan pesta mini muzik rok, Rock Fest 2024, yang dianjurkan di bawah LP Productions, dan berlangsung di Phil Studio, #03-16, High Street Centre, 1 North Bridge Road, pada 8 Disember 2024.

Ini merupakan kali ketiga beliau menganjurkan acara muzik rok menyusuli Rock Fest 2024, dan percubaan pertama yang dibuat secara hibrid (persembahan fizikal dan dalam talian) sewaktu musim Covid-19 dalam bentuk acara Hari Raya pada 28 Mei 2022.

Ditanya BH mengenai ciri khas kumpulan tempatan yang membezakan bakat seni dengan bakat di seberang, Luqman berkata:

“Penggiat muzik di Singapura rata-rata mempunyai pekerjaan sepenuh masa. Namun, di sebalik itu, mereka masih lagi aktif dalam bidang seni.

“Perkara ini menjadi antara perbezaan yang paling ketara jika dibandingkan dengan pemuzik dan penggiat seni di seberang Tambak.

“Walaupun berdepan cabaran sedemikian, bakat tempatan masih mampu menunjukkan semangat yang tinggi dalam berkarya serta terus memperjuangkan seni di Singapura.”

Keterangan lanjut mengenai pembelian tiket berharga $10, boleh diperolehi menerusi laman Facebook, LP Productions.