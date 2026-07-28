Pelakon Malaysia, Keith Foo, meluahkan rasa bengang apabila namanya dikaitkan dengan kenyataan seorang pelakon wanita yang mendakwa didekati aktor sudah mempunyai teman wanita, lantas menganggap spekulasi itu mencalar nama baik serta mengaibkan pasangannya, Riena Diana, yang juga pelakon.

Keith, atau nama sebenarnya, Foo Chuan Chin, 43 tahun, berkata, beliau terkejut apabila segelintir netizen membuat andaian individu dimaksudkan ialah dirinya hanya kerana mereka pernah bergandingan dalam sebuah drama.

“Saya memang tak puas hati apabila netizen mengaitkan nama saya dengan isu pelakon wanita itu. Perkara ini bukan saja membabitkan saya, malah turut memalukan Riena.

“Hubungan saya dengan Riena baik-baik saja, tetapi apabila orang membuat komen seperti itu, secara tidak langsung, Riena turut menerima tempiasnya.

“Saya memang tidak suka perkara seperti ini kerana sejak dulu hingga sekarang, sepanjang bergelar pelakon, saya tidak pernah terbabit dengan isu sebegini,” katanya dalam laman Berita Harian Malaysia (BHM).

Pelakon drama, Ariana Rose, menegaskan dakwaan kononnya beliau cuba mendekati pelakon wanita terbabit langsung tidak berasas dan bukan mencerminkan sikap dirinya.

“Mungkin orang mengaitkan nama saya kerana kami pernah berlakon bersama.

“Tetapi saya tidak mahu dikaitkan dengan perkara yang tidak benar seperti ini. Saya memang tiada kena-mengena.

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“Dia bukan cita rasa saya. Sepanjang penggambaran pula, pembantu saya sentiasa bersama saya 24 jam.

“Sebaik selesai penggambaran, saya terus masuk ke bilik untuk berehat. Saya tidak ada masa hendak melayan sesiapa atau melakukan perkara seperti yang didakwa.

“Kalau tanya kru di tempat penggambaran pun mereka tahu saya bukan orang seperti itu,” katanya lagi.

Mengulas respons Riena, Keith akur mereka sudah berbincang mengenai perkara itu dan sepakat untuk tidak melayan spekulasi yang hanya mengundang tanggapan negatif.

“Kami sudah bercakap mengenai perkara ini. Saya dan Riena memang tidak mahu dikaitkan kerana itu bukan diri saya.

“Saya ada keluarga dan anak perempuan. Kami tidak mahu orang membuat tanggapan atau andaian yang bukan-bukan.

“Perkara seperti ini tidak elok untuk dibaca dan dipercayai,” ujar pelakon kacukan Cina-India, dan kelahiran Negeri Sembilan, itu.

Dalam perkembangan sama, Keith mendedahkan pelakon wanita berkenaan sudah menghubunginya bagi memohon maaf susulan kekecohan yang tercetus.

“Dia ada menghubungi saya dan meminta maaf.

“Saya cuma minta dia jelaskan perkara sebenar kerana saya tidak mahu nama saya tercalar, selain tidak mahu Riena terus dikaitkan,” kata Keith.

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