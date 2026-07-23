Pelakon terkenal Malaysia, Siti Saleha, belum bersedia kembali aktif di lokasi penggambaran kerana tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan setiap detik perkembangan anak sulungnya, Indra Mateen Fitton, yang kini berusia enam bulan.

Siti Saleha, atau nama sebenarnya, Siti Saleha Mohd Baharum, 36 tahun, berkata sebagai ibu kali pertama, fokus utamanya kini adalah memberikan sepenuh perhatian kepada anak, terutama sepanjang tempoh penyusuan susu ibu dan fasa awal pembesaran.

“Saya pertama kali jadi ibu. Kalau nak mula penggambaran semula, saya kena fikir sebab saya memang nak berhenti menyusu sepenuhnya dulu.

“Tawaran berlakon memang sudah ada, tapi saya tak nak terlepas perkembangan anak.

“Setiap hari berbeza dan saya nak ada di sisi dia,” katanya dalam laman Berita Harian Malaysia (BHM).

Menurut pelakon drama bersiri, 7 Hari Mencintaiku, itu, beliau begitu menikmati pengalaman bergelar ibu walaupun mengakui tanggungjawab itu hadir dengan cabaran yang tidak pernah dirasainya sebelum ini.

“Saya suka jadi ibu. Memang perasaan yang sangat berbeza.

“Ada masa susah dan senang. Kalau saya tak ada, nanti anak hanya dengan pengasuh dan suami.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
kesihatan mental, biasiswa, Encik Ahmad Eimran Darwisy

Penerima Biasiswa Syed Isa Semait tekad tangani isu kesihatan mental masyarakat

Jul 23, 2026 | 5:13 PM
Menteri Negara (Tenaga Manusia merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Encik Dinesh Vasu Dash, berkata kematian itu “amat membimbangkan”, walaupun beberapa kemalangan maut berpunca daripada pengguna jalan raya lain.

7 maut dalam kemalangan jalan raya berkaitan kerja pada separuh pertama 2026

Jul 23, 2026 | 5:00 PM
Piala Asean Hyundai, Singa, bola sepak

Kenali 4 pencabar S’pura, Singa tak mampu remehkan keupayaan lawan

Jul 23, 2026 | 4:24 PM
Shanmugam, Faishal Ibrahim, aduan awam

Shanmugam: E-mel aduan kepada PM Wong jadikan kes Faishal ‘separuh awam’

Jul 22, 2026 | 4:28 PM
PM Wong, Kabinet baru, politik, S’pura

PM Wong umum Kabinet baru, anggota muda diberi tanggungjawab lebih besar

Jul 22, 2026 | 8:04 PM
Pengasas BrightGuides, Encik Ashsufi Hussin, 24 tahun bersama ketua pusat tuisyen, Cik Qasrina Sujimy, 22 tahun.

Murid terpaksa berhenti tuisyen dek kurang wang cetus inspirasi penuntut uni wujudkan kelas percuma

Jul 20, 2026 | 2:11 PM
Majlis Konvokesyen Madrasah Aljunied Al-Islamiah, Program Diploma Baccalaureate Antarabangsa, IBDP

2 pelajar Madrasah Aljunied atasi cabaran masa, muncul lulusan terbaik IB

Apr 18, 2026 | 7:32 PM
dayaseni, jamiyah

DayaSeni: Tradisi Beraksi usaha Jamiyah perkasa seni Melayu

Apr 17, 2026 | 5:30 AM
rumah tangga, suami, nafkah isteri

Tanggungjawab suami dalam perspektif Islam

Feb 27, 2026 | 5:30 AM
Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri merangkap Pembangunan Negara), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, berkata Skim Perumahan Permulaan Baru akan diperluaskan kepada keluarga pembeli pertama ComLink+ yang tinggal di flat sewa, membolehkan mereka membeli flat Standard 2 atau 3 bilik dengan tempoh pajakan yang lebih singkat.

Bantuan tambahan bagi pembeli rumah kali pertama Comlink+

Mar 5, 2025 | 3:01 PM

“Kalau boleh, saya tak nak terlepas detik seperti itu. Nanti perkataan pertama dia ‘daddy’ pula,” ujarnya, yang bersuamikan pereka fesyen, Joshua Fitton, 39 tahun, sambil berseloroh.

Saleha turut berkongsi putera sulungnya itu juga sangat mudah dijaga dan tidak banyak meragam, sekali gus memudahkan urusan hariannya.

“Alhamdulillah, anak saya sangat tenang.

“Kini, dia dah mula makan, minum menggunakan penyedut minuman, banyak membebel dan saya rasa dia mungkin akan berjalan sebelum merangkak.

“Kalau saya keluar bekerja pun, dia tak menangis,” katanya lagi.

Dalam masa sama, Saleha mengakui kehidupannya banyak berubah apabila masa rehat semakin berkurangan selain perlu lebih menjaga kesihatan kerana masih menyusukan anak.

“Tak cukup rehat memang betul, terutama pada tahun pertama bergelar ibu.

“Penat memang penat, tapi saya tak mengeluh.

“Saya juga tak boleh sewenang-wenangnya mengambil ubat kerana masih menyusukan anak. Banyak perkara yang perlu difikirkan,” kongsi Saleha.

Laporan berkaitan
Meski darah campuran, Siti Saleha dan suami pentingkan budaya cukur jambulJun 30, 2026 | 2:47 PM
Siti Saleha arah telefilem pertamaJul 3, 2025 | 6:32 PM
Siti Saleha lancar jenama busana baju kurungMar 12, 2025 | 6:38 PM
Odda nafi status anak selebriti buka laluan kerjaya seniJul 23, 2026 | 3:03 PM
siti salehaDUNIA HIBURANpelakon malaysiapopular