Pelakon terkenal Malaysia, Siti Saleha (tengah), yang bersuamikan pereka fesyen, Joshua Fitton (atas), belum bersedia kembali aktif di lokasi penggambaran kerana tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan setiap detik perkembangan anak sulungnya, Indra Mateen Fitton, yang kini berusia enam bulan. - Foto INSTAGRAM SALLYWHO

Pelakon terkenal Malaysia, Siti Saleha (tengah), yang bersuamikan pereka fesyen, Joshua Fitton (atas), belum bersedia kembali aktif di lokasi penggambaran kerana tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan setiap detik perkembangan anak sulungnya, Indra Mateen Fitton, yang kini berusia enam bulan. - Foto INSTAGRAM SALLYWHO

Pelakon terkenal Malaysia, Siti Saleha, belum bersedia kembali aktif di lokasi penggambaran kerana tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan setiap detik perkembangan anak sulungnya, Indra Mateen Fitton, yang kini berusia enam bulan.

Siti Saleha, atau nama sebenarnya, Siti Saleha Mohd Baharum, 36 tahun, berkata sebagai ibu kali pertama, fokus utamanya kini adalah memberikan sepenuh perhatian kepada anak, terutama sepanjang tempoh penyusuan susu ibu dan fasa awal pembesaran.

“Saya pertama kali jadi ibu. Kalau nak mula penggambaran semula, saya kena fikir sebab saya memang nak berhenti menyusu sepenuhnya dulu.

“Tawaran berlakon memang sudah ada, tapi saya tak nak terlepas perkembangan anak.

“Setiap hari berbeza dan saya nak ada di sisi dia,” katanya dalam laman Berita Harian Malaysia (BHM).

Menurut pelakon drama bersiri, 7 Hari Mencintaiku, itu, beliau begitu menikmati pengalaman bergelar ibu walaupun mengakui tanggungjawab itu hadir dengan cabaran yang tidak pernah dirasainya sebelum ini.

“Saya suka jadi ibu. Memang perasaan yang sangat berbeza.

“Ada masa susah dan senang. Kalau saya tak ada, nanti anak hanya dengan pengasuh dan suami.

“Kalau boleh, saya tak nak terlepas detik seperti itu. Nanti perkataan pertama dia ‘daddy’ pula,” ujarnya, yang bersuamikan pereka fesyen, Joshua Fitton, 39 tahun, sambil berseloroh.

Saleha turut berkongsi putera sulungnya itu juga sangat mudah dijaga dan tidak banyak meragam, sekali gus memudahkan urusan hariannya.

“Alhamdulillah, anak saya sangat tenang.

“Kini, dia dah mula makan, minum menggunakan penyedut minuman, banyak membebel dan saya rasa dia mungkin akan berjalan sebelum merangkak.

“Kalau saya keluar bekerja pun, dia tak menangis,” katanya lagi.

Dalam masa sama, Saleha mengakui kehidupannya banyak berubah apabila masa rehat semakin berkurangan selain perlu lebih menjaga kesihatan kerana masih menyusukan anak.

“Tak cukup rehat memang betul, terutama pada tahun pertama bergelar ibu.

“Penat memang penat, tapi saya tak mengeluh.