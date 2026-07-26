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Rentak kumpulan Indo Marbles ‘berguling’ hingga ke S’pura
Rentak kumpulan Indo Marbles ‘berguling’ hingga ke S’pura
Lima remaja jelita lagi berbakat ketengah budaya dalam lagu sulung, ‘Hompimpa’
Rentak kumpulan Indo Marbles ‘berguling’ hingga ke S’pura
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Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Pernah dianggap sekadar fenomena yang mewarnai satu era, kumpulan wanita atau ‘girl group’ kini kembali mencuri perhatian generasi baharu.
Dipacu pengaruh media sosial, khususnya TikTok, selain gerak tari yang mudah menjadi ikutan anak muda dan budaya peminat yang semakin berkembang, fenomena kebangkitan kumpulan wanita kini turut melanda Indonesia menerusi kemunculan, Marbles.
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