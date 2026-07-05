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Pakar IT cipta lagu guna AI, berjaya tambat hati Jamal Abdillah
Pakar IT cipta lagu guna AI, berjaya tambat hati Jamal Abdillah
Lagu ‘Pembuka’ bakal dilancar di S’pura 11 Julai
Pakar IT cipta lagu guna AI, berjaya tambat hati Jamal Abdillah
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Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Bermula sekadar hobi, pakar teknologi maklumat (IT) dalam bidang pemetaan digital, Shabir Amdan, tidak pernah menyangka minatnya dalam menulis lirik lagu membuka peluang untuk bekerjasama dengan Raja Pop Malaysia, Datuk Jamal Abdillah.
Meskipun tanpa pendidikan formal dalam bidang muzik, Shabir, 47 tahun, mengambil pendekatan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) bagi melengkapkan melodi lagu ciptaannya berjudul, Pembuka.
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