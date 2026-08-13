Pelakon Malaysia, Zila Bakarin, mendedahkan beliau cepat menjadi sangat emosi dengan isu buli berikutan anak sulungnya, Kaseh Azri, yang merupakan mangsa buli di sekolah.

Zila atau nama sebenar, Rosmawati Bakarin, 51 tahun, berkata pengalaman ‘hitam’ dibuli yang pernah dialami anaknya, Kaseh, 17 tahun, sangat meninggalkan kesan buat dirinya sebagai ibu.

“Saya memang pantang bila dengar cerita buli-membuli ini.

“Mudah sangat jadi emosi sebab sedih kenangkan anak saya sendiri pernah jadi mangsa buli di sekolah.

“Nak cakap lebih pun, anak saya masih sekolah dan ia akan memberi kesan kepadanya.

“Bahkan, sampai sekarang pun anak saya masih berdepan isu buli.

“Sebab itu, banyak benda saya ‘zip’ (tutup) mulut selagi dia (anak) tidak habis sekolah.

“Banyak perkara sebenarnya yang saya nak huraikan, tulis, cakap dan luah. Tetapi, semuanya terbatas,” katanya dalam laman Harian Metro.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Indonesia, warga Israel, Bali

Indonesia perjelas kehadiran warga Israel di Bali

Aug 13, 2026 | 3:58 PM
perniagaan kanak-kanak, keusahawanan muda, pengalaman berniaga

Jual hasil tangan sendiri, peniaga cilik timba pengalaman kendali reruai

Aug 13, 2026 | 5:30 AM
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah (CID) Bukit Aman, Pesuruhjaya Polis (CP) M. Kumar, berkata siasatan awal menunjukkan salah seorang penculik telah membantu lelaki warga Singapura memasuki Malaysia secara haram.

Warga S’pura, teman wanita jadi mangsa culik di M’sia berjaya diselamatkan

Aug 12, 2026 | 9:35 PM
lembaga keamanan

Lembaga Keamanan nafi bayar hutang Hamas AS$400j

Aug 13, 2026 | 12:01 PM
madrasah aljunied, pertandingan debat, juara

Madrasah Aljunied juarai pertandingan debat bahasa Arab di M’sia pada Hari Kebangsaan S’pura

Aug 13, 2026 | 10:28 AM
Taman baru, Orchard Road, Taman Istana, Dhoby Ghaut Green, Penang Open Space

Taman baru di Orchard Road bakal gabung Taman Istana, Dhoby Ghaut Green, ruang terbuka Penang Road

Aug 12, 2026 | 2:16 PM
pesalah halang lelaki pisau, Osman Sidin, Clementi Mall

‘Wira Clementi’ berani pertaruh nyawa tumpaskan lelaki bersenjata

Aug 12, 2026 | 4:57 PM
pengutip sampah, peluang kedua, ubah kehidupan

Kerja kutip sampah beri pemuda peluang kedua ubah kehidupan

Aug 12, 2026 | 3:55 PM
gempa bumi colombia

Wanita ditemui hidup, operasi cari mangsa gempa Colombia dipergiat

Aug 12, 2026 | 2:43 PM
Ketua Pembangkang Selangor, Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali

Bahasa ‘lembut’ Azmin cetus spekulasi kerjasama Bersatu dengan PH

Aug 11, 2026 | 2:45 PM

Tambah Zila lagi, bagaimanapun ramai juga anak artis yang berhadapan masalah buli di sekolah hingga ada antaranya terpaksa tukar sekolah atau belajar secara sendiri.

“Sebenarnya, saya selalu ingatkan anak-anak supaya berani melindungi diri dan melawan semula pembuli.

“Malah, saya cakap dengan anak untuk belajar seni mempertahankan diri, Muay Thai. Kalau kena pegang, boleh balas balik.

“Saya pernah cakap, ‘lihat macam mana pembuli itu buat’. Kalau dia lempang, balas dengan lempang balik.

“Jika dia terajang, balas terajang, dan kalau kena maki, balas dengan maki balik. Jangan bagi orang pijak kita,” katanya lagi.

Namun begitu, Zila mengakui anaknya bukan ‘kaki’ gemar membalas semula perbuatan orang terhadap mereka.

“Mereka paling-paling pun hanya akan berkata ‘okey’, dan meminta individu berkenaan supaya lebih bertenang.

“Sebagai selebriti, saya sendiri perlu bijak mengawal emosi dan tidak bertindak mengikut perasaan.

“Namun, saya percaya bukan anak saya sahaja yang pernah berdepan pengalaman dibuli.

“Mungkin ramai juga anak selebriti lain melalui perkara sama,” ujar Zila, yang bakal menyertai program terbaru Astro, Kilauan Emas Selebriti, mulai 22 Ogos di saluran Astro Prima.

Laporan berkaitan
Sasqia lebih stres kalau perlu 'jadi baik'Jul 12, 2024 | 2:48 PM
Amyza Aznan buntu, ujian anak tidak kesan barah tulangAug 13, 2026 | 2:34 PM
Khadijah Ibrahim mahu artis baru, lama saling buka peluangAug 11, 2026 | 2:58 PM
Big Stage X Rocketfuel: Mungkinkah pemilik ‘pakej’ lengkap jadi juara?Aug 12, 2026 | 5:30 AM
DUNIA HIBURANpelakon malaysiapelakon