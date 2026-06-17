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Pelakon Pembantu Wanita Terbaik di Anugerah Teater ST Life! tetap cemerlang dalam ‘Salina’
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Pelakon Pembantu Wanita Terbaik di Anugerah Teater ST Life! tetap cemerlang dalam ‘Salina’
Rusydina Afiqah cipta pencapaian peribadi dengan 2 pencalonan teater termasuk ‘Salina’, dan dinobat pemenang melalui lakonan mantap ‘Statement Piece’
Pelakon Pembantu Wanita Terbaik di Anugerah Teater ST Life! tetap cemerlang dalam ‘Salina’
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Jun 17, 2026 | 5:30 AM
Tidak lama selepas pulang dari New Zealand pada pertengahan 2024, pelakon tempatan, Rusydina Afiqah, membuat keputusan untuk kembali mengejar cintanya dalam dunia teater.
Keputusan itu ternyata berbaloi.
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