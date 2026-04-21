Penyanyi rok, Nash stabil selepas jalani pembedahan jantung
Apr 21, 2026 | 7:55 PM
Penyanyi rok legenda, Datuk Nash, dikejarkan ke hospital pada 20 April selepas mengalami serangan jantung. Beliau kini dalam keadaan stabil. - Foto BHM/AYOB ABD MAJID
Penyanyi rok legenda, Datuk Nash selamat menjalani pembedahan selepas dikejarkan ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, Malaysia akibat serangan jantung, pada 20 April.
Perkembangan itu dikongsikan Presiden Konsortium Industri Rakaman Music Malaysia (Irama), Ayob Abd Majid, yang menerima maklumat daripada anak penyanyi berkenaan, Shameer.
