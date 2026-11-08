Di sebalik perwatakannya yang ceria, petah berbicara dan penuh tenaga ketika membuat persembahan, penyanyi dan penggubah lagu Malaysia, Syamel, sebenarnya mempunyai sisi serius yang jarang diketahui umum.

Katanya, sisi tersebut lebih terserlah ketika berada di studio rakaman, apabila Syamel, atau nama sebenarnya, Syameel Aqmal Mohd Fodzly, 32 tahun, memberikan sepenuh perhatian dan komitmen dalam setiap proses penghasilan karya muzik.