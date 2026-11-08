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Sekilas Berita
Pesanan arwah ibu bangkit semangat Syamel terus berjuang dalam dunia seni
Pesanan arwah ibu bangkit semangat Syamel terus berjuang dalam dunia seni
Mahu anaknya, Lala kekal rendah hati, jaga batas dalam dunia hiburan; seimbangkan tuntutan tugas dan tanggungjawab sebagai bapa
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Foto INSTAGRAM SYAMEL_OFFICIAL
Foto INSTAGRAM SYAMEL_OFFICIAL
Nov 8, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Pesanan arwah ibu bangkit semangat Syamel terus berjuang dalam dunia seni
Di sebalik perwatakannya yang ceria, petah berbicara dan penuh tenaga ketika membuat persembahan, penyanyi dan penggubah lagu Malaysia, Syamel, sebenarnya mempunyai sisi serius yang jarang diketahui umum.
Katanya, sisi tersebut lebih terserlah ketika berada di studio rakaman, apabila Syamel, atau nama sebenarnya, Syameel Aqmal Mohd Fodzly, 32 tahun, memberikan sepenuh perhatian dan komitmen dalam setiap proses penghasilan karya muzik.
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