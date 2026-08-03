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Siapa berhak atas tubuh wanita? Filem pendek pengarah S’pura kupas isu gugur kandungan
Siapa berhak atas tubuh wanita? Filem pendek pengarah S’pura kupas isu gugur kandungan
Buahkan hasil dan terima anugerah berprestij peringkat dunia, kini intai Anugerah Academy
Siapa berhak atas tubuh wanita? Filem pendek pengarah S’pura kupas isu gugur kandungan
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Aug 3, 2026 | 5:30 AM
Walaupun hanya sebuah filem ringkas, Buah, berjaya membuahkan hasil.
Ia mengharumkan nama Singapura di persada antarabangsa apabila dinobatkan sebagai pemenang kategori Best of Fest, di Festival Filem Ringkas Antarabangsa Palm Springs ke-32.
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