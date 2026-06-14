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Zach X-Factor korban kerjaya lakonan demi anak
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Zach X-Factor korban kerjaya lakonan demi anak
Zach X-Factor korban kerjaya lakonan demi anak
Menurut penyanyi dan pelakon Malaysia, Zach, keputusan menjadi suami rumah tangga sejak 2023, dibuat selepas beberapa kejadian yang menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan anaknya ketika berada di pusat jagaan kanak-kanak. - Foto INSTAGRAM ZAQKREE
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Jun 14, 2026 | 5:30 AM
Tiada pengorbanan yang terlalu besar apabila melibatkan soal anak.
Begitulah yang dirasakan penyanyi dan pelakon Malaysia, Zach, atau nama sebenarnya Zachery Francis Ubu, apabila mengambil keputusan mengutamakan keluarga berbanding kerjaya seni.
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