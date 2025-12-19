SPH Logo mobile
Gaya Hidup
Kenali aneka jenis pasta berinti

Dec 19, 2025 | 2:04 PM
Agnolotti del plin yang mempunyai inti daging lembu, jus daging lembu dan minyak herba.
Agnolotti del plin yang mempunyai inti daging lembu, jus daging lembu dan minyak herba.

Selain spageti dan makaroni yang sering menjadi pilihan, pasta atau mi Itali turut menampilkan pelbagai pasta berinti.

Bungkusan kecil ini memerlukan masa, ketelitian dan kefahaman mendalam tentang doh, inti dan teknik lipatan.

Ravioli yang berbentuk segi empat atau bulat mempunyai pelbagai inti. Ravioli disajikan dengan sos tomato berkrim.
Ravioli yang berbentuk segi empat atau bulat mempunyai pelbagai inti. Ravioli disajikan dengan sos tomato berkrim.

Ravioli merupakan antara pasta berinti yang paling dikenali. Biasanya berbentuk segi empat atau bulat, ravioli terdiri daripada dua lapisan pasta nipis.

Inti itu termasuk keju ricotta dan bayam, cendawan atau daging yang dimasak perlahan. Ravioli yang baik harus cukup nipis dan lembut, tetapi kuat untuk mengelak pasta itu pecah.

Agnolotti berasal dari wilayah Piedmont di utara Itali dan dikenali dengan bentuk kecil menyerupai bantal.

Secara tradisional ia diisi dengan daging panggang atau sayur-sayuran, agnolotti sering dihidangkan ringkas dengan mentega dan daun sage.

Selain kuah berkrim, tortellini ini dihidang bersama sos yang ringan yang juga mengandungi keju parmesan.
Selain kuah berkrim, tortellini ini dihidang bersama sos yang ringan yang juga mengandungi keju parmesan.

Tortellini, berasal dari Emilia-Romagna, mudah dikenali melalui bentuk gelangnya yang unik.

Setiap kepingan dilipat dengan teliti secara manual, menggunakan teknik yang diwarisi turun-temurun. Tortellini diisi dengan campuran daging dan keju, dan sering dihidangkan dalam sup ringan.

