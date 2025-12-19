Pasta Culurgiones diisi dengan kentang dan pudina bersama sos tomato dan minyak selasih. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Pasta Scarpinocc diisi dengan labu panggang, dihidangkan dengan sos krim lemon dan hazelnut. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Cef Imran menganyam culurgiones, pasta tradisional Sardinia, diisi kentang dan pudina, disajikan bersama sos tomato selasih dan minyak selasih. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Cef Muhammad Imran atau dikenali sebagai Pasta Nerd menampilkan seni pasta buatan tangan yang jarang ditemui di J65 @ JEN Singapore Tanglin by Shangri-La. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Bagi kebanyakan orang, pasta atau mi Itali hanyalah semangkuk spageti atau ravioli yang biasanya dinikmati dengan pelbagai jenis sos dan bahan.

Namun bagi Cef Muhammad Imran Sani, setiap doh pasta yang dibuat sendiri merupakan seni, yang mengajarnya tentang kesabaran dan ketelitian yang tidak ramai sanggup pelajari.

Daripada lebih 300 bentuk pasta yang wujud di dunia, hanya segelintir benar-benar dikenali dalam masyarakat. Pasta ialah hidangan mi Itali yang dihidangkan bersama pelbagai sos, inti atau bahan sampingan.

Justeru,Cef Imran, 45 tahun, memilih untuk berkarya dengan menghasilkan pasta sebagai seni buatan tangan.

Cef Imran, yang juga dikenali sebagai Pasta Nerd, mahu membuktikan bahawa pasta bukan sekadar hidangan Barat yang ringkas.

“Dalam masyarakat kita, kita terbiasa dengan spageti, ravioli dan paling ‘advance’ pun tortellini. Tapi di luar sana ada ratusan bentuk pasta yang kita tidak tahu. Sebab itu saya cuba menyelami dunia membuat pasta sendiri,” jelasnya.

Menariknya, perjalanan beliau dalam dunia kulinari tidak bermula di sekolah masakan. Cef Imran, yang merupakan lulusan Teknologi Infokomunikasi Multimedia dari Nanyang Politeknik, pada asalnya bercita-cita menjadi pelajar seni.

Ketika menuntut di politeknik, beliau bekerja sambilan sebagai pelayan jamuan, sebelum menyedari bahawa dunia kulinari memberinya ruang ekspresi yang lebih luas.

“Saya rasa jadi cef lebih artistik. Kita guna semua deria, seperti rasa, bau, sentuhan dan visual untuk cipta sesuatu,” katanya. Sejak itu, beliau mengasah kemahiran secara praktikal tanpa pernah mengikuti pendidikan kulinari formal.

“Hingga sekarang pun saya masih belajar. Sebab itu saya panggil diri saya Pasta Nerd,” jelasnya.

Asas kepakaran Cef Imran dalam pasta bermula melalui perniagaan berasaskan dari rumah (HBB) di mana beliau menghasilkan pasta segar, sos buatan sendiri serta panduan memasak supaya pelanggan boleh menyediakan hidangan berkualiti restoran dalam masa kurang 15 minit.

Namun ia berubah pada tahun 2020, ketika pandemik Covid-19 melanda.

“Waktu itu saya terfikir, kenapa tidak jadikan pasta itu sendiri sebagai ‘masterpiece’?” katanya.

Sepanjang tempoh pemutus litar, Cef Imran menghabiskan berbulan-bulan menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D) untuk menghasilkan pasta bercorak garisan halus menggunakan pewarna semula jadi.

Teknik pasta berjalur dua muka yang kini menjadi tanda tangannya mengambil masa hampir tiga bulan untuk disempurnakan.

“Dulu satu corak boleh ambil satu hari penuh. Sekarang, Alhamdulillah, minimum satu jam dah boleh siap,” ujarnya.

Kehalusan hasil tangan itu menjadikan beliau terkenal di Instagram, sekali gus memperkenalkan seni pasta buatan tangan kepada khalayak lebih luas. Cef Imran menyediakan pasta itu melalui bengkel master class atau acara privet.

Bagi Cef Imran, kualiti pasta terletak pada tiga perkara utama iaitu, bahan, teknik dan kesabaran.

Tepung berkualiti tinggi seperti semola rimacinata, semola di grana duro dan tipo 00 ialah elemen wajib.

“Tepung yang berkualiti beri tekstur lembut, kenyal dan senang dihadam. Itu tidak boleh kompromi,” jelasnya. Menurut beliau, pasta buatan tangan jauh berbeza daripada pasta siap dari segi kualiti, nutrisi dan rasa.

Kini pelanggan boleh menikmati pasta buatan tangan menerusi kolaborasi Cef Imran bersama restoran J65 @ JEN Singapore Tanglin by Shangri-La, yang diterajui Executive Chef J65, Cef James Francis, 54 tahun.

Hingga 1 Januari 2026, tetamu bufet J65 dapat menikmati sembilan hidangan pasta istimewa yang dikurasi khas, hasil R&D selama tiga minggu.

Malah, semua pasta kering seperti orecchiette, trofie dan lorighittas diuli dan dibentuk tangan, mengambil masa dua minggu untuk disiapkan.

Antara hidangan tumpuan ialah Tortelli Piacentini Con La Coda, pasta unik dari Piacenza, Itali yang mempunyai ‘ekor’, diisi ricotta buatan sendiri, bayam dan keju parmesan, serta disajikan bersama mentega perang (brown butter) dan daun sage.

“Kalau nak pilih satu kegemaran peribadi, inilah dia (toretelli). Ini juga pasta yang paling banyak saya gagal sebelum jadi sempurna.”

Turut ditampilkan ialah Striped Cappelletti berinti ricotta dan cendawan dengan sos krim trufel, Agnolotti Del Plin berinti pipi daging lembu masak perlahan, serta Lorighittas dari Sardinia bersama bisque udang dan makanan laut segar.

Setiap minggu, tiga jenis pasta berbeza diperkenalkan secara eksklusif untuk tetamu J65.

Menurut Cef James Francis, keikhlasan dan kebanggaan Cef Imran terhadap hasil kerjanya menjadi faktor utama kolaborasi ini.

“Cef Imran buat semuanya dengan sentuhannya sendiri. Usaha itu kita perlu hormat,” katanya, sambil menambah bahawa pendekatan halal yang inklusif membuktikan hidangan ini dinikmati semua lapisan masyarakat.

Harapan Cef Imran adalah untuk membuka mata pelanggan bahawa dunia pasta jauh lebih luas daripada yang biasa kita kenali.