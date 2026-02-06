Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Sempena bulan Ramadan yang bakal menjelang, The Landmark memperkenalkan Bufet Ramadan Kampung Style, sebuah kolaborasi eksklusif bersama duta jenama baru The Landmark, Cef Fazley Yaakob.

Bufet ini akan ditawarkan kepada orang ramai dari 19 Februari hingga 20 Mac, khas buat keluarga, korporat serta masyarakat umum yang ingin menikmati pengalaman berbuka puasa ala kampung dalam suasana selesa dan moden.

Menampilkan lebih 40 hidangan, menu ini dikurasi sepenuhnya oleh Cef Fazley Yaakob, yang suatu ketika dahulu dikenali sebagai penyanyi popular Malaysia menerusi lagu hit Asmara Ini.

“Ketika saya mula bergelar penyanyi dan sering berulang-alik ke Singapura, nama The Landmark sudah pun dikenali ramai. Perjalanan hidup saya berkembang daripada dunia muzik ke dunia kulinari, dan hari ini, diberi peluang meghasilkan menu di The Landmark adalah satu penghormatan besar,” katanya kepada Berita Harian.

Beliau, yang juga pemenang MasterChef Malaysia, turut berkongsi rasa syukur kerana terus mendapat sokongan peminat merentasi generasi, daripada golongan mak cik dan pak cik hingga ke generasi muda di Singapura.

Antara hidangan utama yang mencuri tumpuan ialah Nasi Ambeng, Rendang Tok, Asam Pedas Ikan, Ayam Percik, Daging Kalio, Pasembor dan Kambing Golek.

Bufet ini turut menampilkan Stesen Salai Lemak Cili Api secara langsung, Mutton Dum Briyani, Nyonya Laksa, Wagyu Beef Carving, Seafood on Ice (eksklusif di cawangan The Landmark) serta pelbagai sajian tempatan, Barat dan India.

Menurut Cef Fazley Yaakob:

“Nasi Ambeng mencerminkan usaha mereka menghidupkan semula hidangan turun-temurun yang mengimbau kenangan makan bersama secara berjemaah, manakala Salai Lemak Cili Api pula adalah hidangan signature saya yang mempamerkan keunikan masakan Negeri Sembilan.”

Pengalaman berbuka boleh dinikmati lebih dengan Sweet Table pada harga $10++ seorang, menampilkan persembahan pencuci mulut secara langsung.

Ia menggabungkan kuih tradisional Melayu dan pencuci mulut Barat seperti macaron dan donat, diinspirasikan daripada perjalanan hidup beliau dari kampung di Negeri Sembilan hingga ke Paris untuk pengalaman kulinarinya.

Selain restoran The Landmark, bufet ini boleh dinikmati di Royal Palm, Orchid Country Club.