Pasta ‘culurgiones’ diisi dengan kentang dan pudina bersama sos tomato dan minyak selasih. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Pasta ‘scarpinocc’ diisi dengan labu panggang dan dihidangkan dengan sos krim lemon dan kacang hazel. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Pasta yang jarang ditemui pasta ‘culurgiones’, pasta tradisional dari Sardinia, Italy mempunyai bentuk yang unik. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Cef Imran memintal ‘culurgiones’, pasta tradisional asal Sardinia, Italy, yang diisi kentang dan pudina dan disajikan bersama sos tomato selasih dan minyak selasih. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Cef Muhammad Imran atau dikenali sebagai ‘Pasta Nerd’ menampilkan di J65 @ JEN Singapore Tanglin by Shangri-La.seni pasta buatan tangan yang jarang ditemui. - Foto BH oleh DESMOND WEE

‘Pasta Nerd’ Cef Imran berkarya hasilkan pasta bak seni buatan tangan Tanpa pendidikan kulinari formal, kini kerjasama dengan JEN Singapore Tanglin

Bagi kebanyakan orang, pasta atau mi asal Italy hanyalah semangkuk spageti atau ravioli yang biasanya dinikmati dengan pelbagai jenis sos dan bahan tambahan.

Namun bagi Cef Muhammad Imran Sani, setiap doh pasta yang dibuat sendiri merupakan seni, yang mengajarnya tentang kesabaran dan ketelitian yang tidak ramai sanggup pelajari.

Daripada lebih 300 bentuk pasta yang wujud di dunia, hanya segelintir benar-benar dikenali dalam masyarakat.

Pasta ialah hidangan mi tradisional Italy yang dihidangkan bersama pelbagai sos, inti atau bahan sampingan.

Justeru, Cef Imran, 45 tahun, memilih untuk berkarya dengan menghasilkan pasta sebagai seni buatan tangan.

Cef Imran, yang juga dikenali sebagai ‘Pasta Nerd’, mahu membuktikan pasta bukan sekadar hidangan Barat yang ringkas.

“Dalam masyarakat kita, kita terbiasa dengan spageti, ravioli dan paling ‘advance’ pun tortellini.

“Tapi di luar sana ada ratusan bentuk pasta yang kita tidak tahu. Sebab itu saya cuba menyelami dunia membuat pasta sendiri,” jelasnya.

Menariknya, perjalanan beliau dalam dunia kulinari tidak bermula di sekolah masakan.

Cef Imran, yang merupakan lulusan Teknologi Infokomunikasi Multimedia dari Politeknik Nanyang (NYP), pada asalnya bercita-cita menjadi pelajar seni.

Ketika menuntut di politeknik, beliau bekerja sambilan sebagai pelayan jamuan, sebelum menyedari dunia kulinari memberinya ruang ekspresi yang lebih luas.

“Saya rasa jadi cef lebih artistik. Kita guna semua deria, seperti rasa, bau, sentuhan dan visual untuk cipta sesuatu,” katanya.

Sejak itu, beliau mengasah kemahiran secara amali tanpa pernah mengikuti pendidikan kulinari formal.

“Hingga sekarang pun saya masih belajar. Sebab itu saya panggil diri saya ‘Pasta Nerd’,” jelasnya.

Asas kepakaran Cef Imran dalam pasta bermula melalui perniagaan dari rumah (HBB).

Melaluinya, beliau menghasilkan pasta segar, sos buatan sendiri serta panduan memasak supaya pelanggan boleh menyediakan hidangan bermutu restoran dalam masa kurang 15 minit.

Namun ia berubah pada 2020, ketika pandemik Covid-19 melanda.

“Waktu itu saya terfikir, kenapa tidak jadikan pasta itu sendiri sebagai ‘masterpiece’?” katanya.

Sepanjang tempoh pemutus litar, Cef Imran menghabiskan berbulan-bulan menjalankan penyelidikan dan pengembangan (R&D) untuk menghasilkan pasta bercorak garisan halus menggunakan pewarna semula jadi.

Teknik pasta berjalur dua muka yang kini menjadi tanda tangannya mengambil masa hampir tiga bulan untuk disempurnakan.

“Dulu satu corak boleh ambil satu hari penuh. Sekarang, alhamdulillah, minimum satu jam dah boleh siap,” ujarnya.

Kehalusan hasil tangan itu menjadikan beliau terkenal di Instagram, sekali gus memperkenalkan seni pasta buatan tangan kepada khalayak lebih luas.

Cef Imran menyediakan pasta itu melalui bengkel masterclass atau acara privet.

Bagi Cef Imran, mutu pasta terletak pada tiga perkara utama iaitu, bahan, teknik dan kesabaran.

Tepung bermutu tinggi seperti semola rimacinata, semola di grana duro dan tipo 00 ialah elemen wajib.

Ia merupakan sejenis tepung yang dikisar halus daripada gandum semolina yang terkenal dengan protein dan serat yang tinggi dan sering digunakan di Italy untuk membuat pasta.

“Tepung yang berkualiti beri tekstur lembut, kenyal dan senang dihadam. Itu tidak boleh kompromi,” jelasnya.

Menurut beliau, pasta buatan tangan jauh berbeza daripada pasta siap segera dari segi mutu dan rasa.

Kini pelanggan boleh menikmati pasta buatan tangan hasil kerjasam Cef Imran bersama restoran J65 yang terletak di hotel JEN Singapore Tanglin by Shangri-La, yang diterajui Cef Eksekutif J65, Cef James Francis, 54 tahun.

Hingga 1 Januari 2026, tetamu bufet di restoran J65 dapat menikmati sembilan hidangan pasta istimewa yang dikurasi khas, hasil R&D selama tiga minggu.

Malah, semua pasta kering seperti orecchiette, trofie dan lorighittas diuli dan dibentuk tangan, mengambil masa dua minggu untuk disiapkan.

Antara hidangan tumpuan ialah Tortelli Piacentini Con La Coda, pasta unik dari kawasan Piacenza, Italy.

Bentuk pasta itu seperti ada ‘ekor’ dan diisi dengan keju ricotta buatan sendiri, bayam dan keju parmesan. Ia disajikan bersama mentega perang (brown butter) dan daun sage.

“Kalau nak pilih satu kegemaran peribadi, inilah dia (toretelli). Ini juga pasta yang paling banyak kali saya gagal membuatnya sebelum jadi sempurna.”

Turut ditampilkan ialah Striped Cappelletti berinti keju ricotta dan cendawan dengan sos krim trufel, Agnolotti Del Plin berinti pipi daging lembu masak perlahan, serta Lorighittas dari Sardinia bersama bisque udang dan makanan laut segar.

Setiap minggu, tiga jenis pasta berbeza diperkenalkan secara eksklusif untuk tetamu J65.

Menurut Cef James Francis, keikhlasan dan kebanggaan Cef Imran terhadap hasil kerjanya menjadi faktor utama terhasilnya kerjasama tersebut.

“Cef Imran buat semuanya dengan sentuhannya sendiri. Usaha itu kita perlu hormat,” katanya, sambil menambah pendekatan halal yang terangkum membuktikan hidangan itu boleh dinikmati semua lapisan masyarakat.

Harapan Cef Imran adalah untuk membuka mata pelanggan bahawa dunia pasta jauh lebih luas daripada yang biasa kita kenali.

“Ada macam-macam bentuk dan rasa yang orang boleh nikmati,” tambahnya.

Harga: Festive Dinner Buffet $88++ (Ahad hingga Khamis); Festive Dinner Mania Buffet $98++ (Jumaat & Sabtu); Harga sewaktu Krismas dan Tahun Baru $128++ (24, 25, 31 Disember).

Hidangan oleh Cef Imran hanya boleh dinikmati sewaktu bufet makan malam yang bermula dari 6 petang hingga 9.30 malam.