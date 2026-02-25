Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Jenama kafe bakeri terkenal Korea Selatan, Paris Baguette, disahkan halal di Singapura. - Foto PARIS BAGUETTE

Jenama kafe bakeri terkenal Korea Selatan, Paris Baguette, berjaya memperoleh pensijilan halal daripada Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) bagi semua cawangannya di Singapura baru-baru ini.

Langkah ini disokong oleh penubuhan pembukaan hab makanan halal serantau pertamanya secara rasmi di Taman Teknologi Nusajaya, Iskandar Puteri, Johor Bahru pada Februari tahun lalu.

Kemudahan ini akan mengukuhkan peranan Johor dalam Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) sebagai pusat pengeluaran serta pengedaran serantau utama kumpulan tersebut.

“Pensijilan ini satu pencapaian bermakna buat jenama Paris Baguette di Singapura, yang terkenal sebagai masyarakat berbilang budaya.

“Langkah menjadi halal mencerminkan komitmen teras jenama terhadap keterangkuman dan hubungan erat dengan masyarakat di sini,” kata ketua pegawai eksekutif Paris Baguette bagi Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika (AMEA), Cik Hana Lee dalam kenyataan media yang dikeluarkan baru-baru ini.