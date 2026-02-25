Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Rangkaian kedai kopi Canada, Tim Hortons, disahkan halal di Singapura baru-baru ini. - Foto ST



Tiga tahun selepas membuka cawangan pertamanya di VivoCity pada 2023, Tim Hortons Singapura kini secara rasmi menerima pensijilan halal daripada Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) bagi kesemua 17 restorannya di seluruh Singapura.

Ini diumumkan dalam kenyataan media syarikat tersebut pada 23 Februari.

Dengan pensijilan ini, keseluruhan menu Tim Hortons kini boleh dinikmati masyarakat Islam, sekali gus membuka lembaran baru buat jenama kopi ikonik dari Canada itu dalam landskap makanan dan minuman (F&B) tempatan.

Antara yang menjadi tarikan ialah pilihan sandwic panggang istimewa seperti Pesto Chicken dan Montreal Beef Pastrami, sesuai dijadikan hidangan mengenyangkan ketika berbuka puasa.

Bagi yang ingin meraikan suasana perayaan, Timbits, iaitu donut kecil, dan kotak donut pelbagai perisa pula tampil sebagai sajian manisan yang mudah dikongsi bersama keluarga dan rakan-rakan ketika kunjung-mengunjung.