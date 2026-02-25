SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Tim Hortons terima sijil halal Muis

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Minuman & Kafe

Tim Hortons terima sijil halal Muis

Feb 25, 2026 | 8:16 PM
DAHLIA ZULKIFLI
DAHLIA ZULKIFLI

Tim Hortons terima sijil halal Muis

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Rangkaian kedai kopi Canada, Tim Hortons, disahkan halal di Singapura baru-baru ini.
Rangkaian kedai kopi Canada, Tim Hortons, disahkan halal di Singapura baru-baru ini. - Foto ST

Tiga tahun selepas membuka cawangan pertamanya di VivoCity pada 2023, Tim Hortons Singapura kini secara rasmi menerima pensijilan halal daripada Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) bagi kesemua 17 restorannya di seluruh Singapura.

Ini diumumkan dalam kenyataan media syarikat tersebut pada 23 Februari.

Dengan pensijilan ini, keseluruhan menu Tim Hortons kini boleh dinikmati masyarakat Islam, sekali gus membuka lembaran baru buat jenama kopi ikonik dari Canada itu dalam landskap makanan dan minuman (F&B) tempatan.

Antara yang menjadi tarikan ialah pilihan sandwic panggang istimewa seperti Pesto Chicken dan Montreal Beef Pastrami, sesuai dijadikan hidangan mengenyangkan ketika berbuka puasa.

Bagi yang ingin meraikan suasana perayaan, Timbits, iaitu donut kecil, dan kotak donut pelbagai perisa pula tampil sebagai sajian manisan yang mudah dikongsi bersama keluarga dan rakan-rakan ketika kunjung-mengunjung.

Selain itu, pelanggan juga boleh menikmati kopi Arabica premium, termasuk Maple Cinnamon Latte dan Montreal Latte.

Tim Hortons
Alamat: 1 HarbourFront Walk, #01-207 VivoCity, Singapura 098585
Waktu Operasi:

  • Isnin hingga Ahad, 8 pagi hingga 10 malam

Get therelocation-icon
Laporan berkaitan
Peruntukan halal dalam perjanjian dagang AS-Indonesia cetus debat Feb 24, 2026 | 10:11 AM
Persahabatan mekar dari Tanah Suci ke gerai Fiha di bazar Kg Gelam Feb 20, 2026 | 1:05 PM
Kaki MakanHALAL MUIS
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg