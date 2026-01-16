Para pelanggan menikmati hidangan sarapan di Pomegranate. Hidangan ‘high tea’ mula tersedia dari 2 petang pada Isnin hingga Khamis, dan 12 tengah hari pada Jumaat hingga Ahad. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Tetamu boleh pilih pelbagai kek dan pastri yang disediakan dengan antara yang popular ialah kek lobak merah, atau ‘carrot cake’ berharga $8.50. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pengasas The Wonderment Collective (TWC) dan Pomegranate, Cik Najihah Salim, di kafe minum petangnya, Pomegranate di Duo Galleria. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Melangkah masuk ke Pomegranate, kafe minum petang halal, pengunjung disambut dengan suasana yang tenang dan bergaya.

Pomegranate menyajikan hidangan ringan, atau high tea, yang dinikmati pada lewat petang bersama teh, snek ringan dan pencuci mulut.

“Saya memang sentiasa sukakan konsep afternoon tea (minum teh petang). Di rumah, itulah cara kami sekeluarga meluangkan masa bersama.

“Apa yang saya nikmati, itulah yang saya mahu kongsikan dengan pelanggan,” kata pengasas The Wonderment Collective (TWC) dan Pomegranate, Cik Najihah Salim.

Dibuka pada November 2025, Pomegranate merupakan lanjutan perjalanan The Wonderment Collective (TWC) yang bermula sejak 2004 dalam industri perkahwinan, walaupun kini TWC tidak lagi aktif dalam bidang tersebut.

Ketika itu, syarikat yang dikenali sebagai The Wedding Chateau menumpukan kepada bidang penganjuran majlis, rekaan berkat atau ‘doorgift’, serta makanan seperti makaron dan kek bertingkat, atau ‘tower cake’.

“Waktu dalam industri perkahwinan memang agak mencabar, hujung minggu pun terpaksa bekerja.

“Bila umur semakin meningkat, saya ingin luang lebih masa untuk diri sendiri. Jadi saya memilih untuk bergerak ke arah sesuatu yang membolehkan saya mengurus masa dengan lebih baik,” kata Cik Najihah.

“Saya sangat bersyukur kepada mereka yang telah menyokong saya sejak 2004 dan datang kembali untuk menyokong usaha terbaru saya kini,” tambahnya.

Cik Najihah banyak meluangkan masa menghasilkan pencuci mulut seperti biskut, kek dan scone dengan pembungkusan dan estetik menarik yang mengaitkan kepada jenamanya.

Percubaan pertama ke arah perniagaan kafe bermula di Aljunied.

Pada asalnya, ia dirancang sebagai dapur pusat, tetapi ruang kecil itu secara tidak sengaja dibuka kepada orang ramai.

“Kafe itu sangat kecil, hanya memuatkan 13 tempat duduk,” katanya sambil ketawa.

“Tapi sambutannya di luar jangkaan. Permintaan bagi high tea memang tinggi,” tambahnya.

Namun, selepas tamat tempoh pajakan dan juga pandemik Covid-19, Cik Najihah memilih untuk berehat seketika pada 2022.

“Saya rasa perlu fikirkan apa sebenarnya pelanggan inginkan,” katanya.

Tempoh hampir dua tahun digunakan untuk membuat kajian, menilai maklum balas pelanggan dan mencari lokasi yang lebih sesuai.

“Walaupun kami tutup, pertanyaan oleh pelanggan mengenai kafe kami tidak pernah berhenti,” ujarnya.

Daripada proses itu, maka lahirlah Pomegranate di DUO Galleria yang terletak di 7 Fraser Street, dengan keluasan yang mampu memuatkan sekitar 40 hingga 45 pelanggan.

Menu di Pomegranate mencerminkan pendekatan dan sentuhan Cik Najihah sendiri.

Tumpuan utama adalah set teh petang berharga $70 untuk dua orang, merangkumi sanwic, pilihan kek dan tart, scone buatan sendiri bersama krim dan jem, serta dua jenis teh.

“Scone kami memang antara yang paling laris sejak dulu lagi. Ia resipi yang kami perhalusi dari masa ke masa,” kata beliau.

Selain itu, kafe ini turut menawarkan hidangan sarapan.

Antara menu pilihan ialah sajian sarapan Inggeris, atau full English breakfast, berharga $20, yang terdiri daripada telur hancur, sosej, cendawan, aneka sayuran bermusim, kentang, roti sourdough dan jem.

Di kaunter pastri, pelanggan disambut dengan Yuzu Tart – diperbuat daripada buah sitrus yuzu – berharga $8 dan kek lobak merah berharga $8.50.

Keutamaan Pomegranate tertumpu kepada pilihan sajian halal yang setanding dari segi visual dan pengalaman.