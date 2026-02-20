Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Persahabatan mekar dari tanah suci ke gerai Fiha di bazar Kg Gelam

Persahabatan mekar dari tanah suci ke gerai Fiha di bazar Kg Gelam Saji beraneka pencuci mulut, ambil inspirasi pengalaman aiskrim air mawar di Madinah

Persahabatan yang terjalin sejak lebih sedekad lalu semakin mekar ketika Cik Norazlinda Isham, atau lebih dikenali sebagai Linda Isham, bersama rakannya Cik Intan Armelia Mohamed Ali menunaikan umrah pada November 2025.

Dari situlah tercetusnya idea untuk membawa pengalaman manis itu ke Singapura melalui jenama, Fiha yang mengambil inspirasi dari kota Madinah.

“Setiap kali selepas solat di Madinah, kami duduk dan berbual. Persahabatan kami semakin mekar,” jelas Cik Linda yang merupakan seorang pempengaruh dan pengulas makanan di Instagram.

Kisah mereka bermula dengan aiskrim jenis soft serve berperisa mawar yang tular berhampiran hotel mereka. Selepas Isyak, mereka mencuba satu pesanan.

“Pengalaman itu sangat menyenangkan. Mereka menyembur air mawar dan menabur kelopak bunga mawar. Kami rasa sangat istimewa,” jelasnya lagi.

Dari situ, idea Fiha mula tercetus, menggabungkan elemen keseronokan, estetik bunga dan rasa dalam satu gerai.

“Di Madinah, aiskrim itu sederhana sahaja. Namun kami mahu menyesuaikannya untuk masyarakat di Singapura.

“Cuaca panas membuatkan aiskrim jenis soft serve cepat cair, jadi kami tukar kepada gelato yang lebih stabil dan sesuai dipadankan dengan pastri Perancis,” jelas Cik Armelia yang pernah berkecimpung dalam dunia makanan dan minuman (F&B) dan mempunyai latar belakang dalam bidang pemasaran.

Dengan kepakaran dalam bidang tersebut, Cik Armelia percaya pengalaman pelanggan ialah nadi utama perniagaan Fiha.

Mereka membuat soal selidik di media sosial untuk mengenal pasti perisa gelato yang popular, termasuk pistasio dan vanilla bean, serta memperkenalkan enam perisa yang akan ditukar setiap minggu.

Pelanggan di Fiha dapat merasai satu pengalaman deria.

Pelanggan memilih gelato dari depan, kemudian bergerak ke sisi gerai untuk mengalami semburan air mawar atau rose mist lengkap dengan kelopak bunga sebelum menerima pesanan mereka.

Terdapat juga reruai foto untuk merakam detik manis ini.

“Kami percaya pengalaman ini sangat istimewa. Bukan tentang keuntunggan yang tinggi, tetapi kami mahu pelanggan datang kembali,” kata Cik Armelia yang fokus kepada mutu bahan yang digunakan.

Cik Linda pula menekankan cabaran mengimbangi masa bersama keluarga dan perniagaan.

“Saya ibu kepada dua anak dan Armelia ibu kepada lima anak. Kami bergilir-gilir jaga gerai sambil menjaga anak-anak.

“Sangat menyentuh hati apabila melihat anak-anak kami terlibat dalam membuat rose mist,” katanya.

Kerjasama mereka dengan jenama Captain Roti menambah sentuhan mewah kepada pastri yang disediakan.

Kouign Amann, Honey Butter Croissant dan Brioche dihasilkan secara teliti melalui proses yang mengambil beberapa hari, menggunakan bahan halal premium dan dihasilkan dalam dalam jumlah kecil untuk mengekalkan kualiti dan konsistensi.

Pemilik Captain Roti, Encik Nor Fuad Abdul Rahim, seorang pesara daripada Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) dan bekas pesakit kanser, membawa inspirasi dan kenangan dari zaman kecilnya dalam setiap pastri.

Harga menu Crisp & Cream yang menggabungkan gelato dan pastri bermula dari $15 hingga $18, manakala gelato Signature single scoop $6, Premium single scoop $7, Signature double scoop $10 dan Premium double scoop $11.

Terdapat juga fruit popsicles iaitu aiskrim potong buah-buahan yang berharga $7.

Bagi mereka Cik Linda dan Cik Armelia, Fiha bukan sekadar satu perniagaan, tetapi cerminan persahabatan dan kreativiti yang mereka bina bersama.