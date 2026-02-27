Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Tular dari bazar Ramadan tahun ini: Quesillo buat ramai terkesima

Banh Flan seakan-akan pencuci mulut quesillo. Malah, ia dinikmati dengan siraman kopi Vietnam pekat. Pham Quyen menjual pencuci mulut ini pada $2.90. - Foto PHAM QUYEN

Banh Flan seakan-akan pencuci mulut quesillo. Malah, ia dinikmati dengan siraman kopi Vietnam pekat. Pham Quyen menjual pencuci mulut ini pada $2.90. - Foto PHAM QUYEN

Perisa yang sedia ada di Strictly Dessert termasuk perisa asli, coklat dan pandan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Perisa yang sedia ada di Strictly Dessert termasuk perisa asli, coklat dan pandan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Strictly Dessert juga menjual quesillo pada harga $12. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Strictly Dessert juga menjual quesillo pada harga $12. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Barisan panjang dilihat di gerai Ministry of Spuds dengan pelanggan yang ingin mencuba pencuci mulut yang tular tahun ini iaitu quesillo. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Barisan panjang dilihat di gerai Ministry of Spuds dengan pelanggan yang ingin mencuba pencuci mulut yang tular tahun ini iaitu quesillo. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selain gerai Ministry of Spuds, Mangobossku juga menjual quesillo pada harga $10 untuk perisa asli dan $11 bagi perisa mangga. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selain gerai Ministry of Spuds, Mangobossku juga menjual quesillo pada harga $10 untuk perisa asli dan $11 bagi perisa mangga. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Quesillo yang tular di bazar Ramadan berasal dari Venezuela. Quesillo dari Ministry of Spuds mempunyai liang-liang halus di dalamnya hasil penggunaan keseluruhan telur. Ia disertakan dengan sos karamel. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Quesillo yang tular di bazar Ramadan berasal dari Venezuela. Quesillo dari Ministry of Spuds mempunyai liang-liang halus di dalamnya hasil penggunaan keseluruhan telur. Ia disertakan dengan sos karamel. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Banh Flan seakan-akan pencuci mulut quesillo. Malah, ia dinikmati dengan siraman kopi Vietnam pekat. Pham Quyen menjual pencuci mulut ini pada $2.90. - Foto PHAM QUYEN

Banh Flan seakan-akan pencuci mulut quesillo. Malah, ia dinikmati dengan siraman kopi Vietnam pekat. Pham Quyen menjual pencuci mulut ini pada $2.90. - Foto PHAM QUYEN

Perisa yang sedia ada di Strictly Dessert termasuk perisa asli, coklat dan pandan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Perisa yang sedia ada di Strictly Dessert termasuk perisa asli, coklat dan pandan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Strictly Dessert juga menjual quesillo pada harga $12. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Strictly Dessert juga menjual quesillo pada harga $12. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Barisan panjang dilihat di gerai Ministry of Spuds dengan pelanggan yang ingin mencuba pencuci mulut yang tular tahun ini iaitu quesillo. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Barisan panjang dilihat di gerai Ministry of Spuds dengan pelanggan yang ingin mencuba pencuci mulut yang tular tahun ini iaitu quesillo. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selain gerai Ministry of Spuds, Mangobossku juga menjual quesillo pada harga $10 untuk perisa asli dan $11 bagi perisa mangga. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selain gerai Ministry of Spuds, Mangobossku juga menjual quesillo pada harga $10 untuk perisa asli dan $11 bagi perisa mangga. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Quesillo yang tular di bazar Ramadan berasal dari Venezuela. Quesillo dari Ministry of Spuds mempunyai liang-liang halus di dalamnya hasil penggunaan keseluruhan telur. Ia disertakan dengan sos karamel. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Quesillo yang tular di bazar Ramadan berasal dari Venezuela. Quesillo dari Ministry of Spuds mempunyai liang-liang halus di dalamnya hasil penggunaan keseluruhan telur. Ia disertakan dengan sos karamel. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Banh Flan seakan-akan pencuci mulut quesillo. Malah, ia dinikmati dengan siraman kopi Vietnam pekat. Pham Quyen menjual pencuci mulut ini pada $2.90. - Foto PHAM QUYEN

Banh Flan seakan-akan pencuci mulut quesillo. Malah, ia dinikmati dengan siraman kopi Vietnam pekat. Pham Quyen menjual pencuci mulut ini pada $2.90. - Foto PHAM QUYEN

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Tular dari bazar Ramadan tahun ini: Quesillo buat ramai terkesima

Tular dari bazar Ramadan tahun ini: Quesillo buat ramai terkesima

Jika sebelum ini, makanan seperti kunafa yang berasal dari Timur Tengah mendapat perhatian, kini pencuci mulut dari Venezeula, quesillo, pula tular Ramadan kali ini.

Ramai pelanggan yang sanggup beratur panjang di bazar Ramadan untuk mendapatkan pencuci mulut tersebut, yang namanya bermaksud keju kecil dalam bahasa Sepanyol.

Hidangan itu mula menarik perhatian di Malaysia, terutamanya melalui penjual seperti RizzQuesillo di Bukit Bintang.

Quesillo diperbuat daripada telur, susu, susu pekat manis, gula untuk karamel dan vanila.

Teksturnya lebih pejal berbanding flan klasik, dengan liang-liang halus di dalamnya hasil penggunaan keseluruhan telur dan teknik mengisar adunan.

Pengkaji warisan, Encik Khir Johari menjelaskan dalam satu hantaran Instagram bahawa quesillo mempunyai bahan asas yang sama dengan pencuci mulut Perancis, creme caramel, iaitu karamel, telur dan susu, namun imbangan ramuannya berbeza.

“Creme caramel secara tradisinya mempunyai tekstur selembut sutera, dengan hasil yang licin dan halus tanpa cela.

“Quesillo pula selalunya diperkaya dengan susu pekat manis dan menggunakan telur dengan lebih banyak, lalu meraikan karakternya tersendiri, kadangkala menampakkan liang-liang kecil yang menjadi ciri khasnya,” tulisnya.

Berbeza dengan quesillo, creme caramel menggunakan susu penuh tanpa susu pekat manis, menghasilkan tekstur yang lebih ringan dan sangat licin.

Ia dibakar menggunakan teknik ‘bain-marie’ atau rendaman air untuk memastikan kastard tidak berketul dan kekal selembut sutera.

Di Filipina pula, lahirnya leche flan, versi yang lebih berat dan padat. Menggunakan kuning telur sahaja bersama susu pekat manis dan susu sejat.

Sementara itu di Vietnam, banh flan muncul hasil pengaruh kolonial Perancis. Ia lebih ringan dan seimbang dari segi rasa, tidak terlalu manis dan tidak terlalu kaya.

Di Singapura, restoran Vietnam seperti Pham Quyen telah memperkenalkan versi ini sejak 2024 sebelum berhenti seketika pada 2025.

Pemiliknya, Encik Fahmy Nasir, menyifatkan banh flan dan quesillo sebagai ‘sepupu’ tetapi dengan personaliti berbeza.

Menurutnya, banh flan lebih fleksibel dari segi penyajian.

“Keistimewaan banh flan ialah sirap atau topping yang dituangkan di atasnya membolehkan pelanggan menyesuaikan tahap kemanisan serta kepekatan rasa mengikut cita rasa sendiri,” katanya.

Antara variasi yang ditawarkan termasuk siraman kopi Vietnam pekat yang paling popular serta yang lain termasuk santan dan pandan, madu asli dan sirap maple.

Kini pelanggan boleh juga menikmati banh flan pada harga $2.90 ke atas.

Menariknya pencuci mulut yang viral ini mempunyai pelbagai versi. Dari Venezuela ke Perancis, Filipina hingga Vietnam, semuanya berkongsi asas yang sama tetapi menampilkan ciri-cirinya yang unik.

Satu lagi versi yang menarik perhatian ramai netizen ialah versi yang ditampilkan pempengaruh Khairul Aming di Malaysia.

Beliau pula berkongsi resipi untuk Puding Karamel, yang bahan asasnya serupa quesillo tetapi menggunakan roti untuk menghasilkan struktur puding yang lebih ‘terbentuk’.