1 maut, 7 dikejar ke hospital selepas pokok tumbang dekat Suruhanjaya Tinggi S’pura di KL

Kejadian yang berlaku berhampiran Pejabat Suruhanjaya Tinggi Singapura di Kuala Lumpur pada sekitar 10.20 malam, 18 Julai, mengakibatkan dua kenderaan terperangkap di bawah sebatang pokok besar yang tumbang. - Foto PDRM

Kejadian yang berlaku berhampiran Pejabat Suruhanjaya Tinggi Singapura di Kuala Lumpur pada sekitar 10.20 malam, 18 Julai, mengakibatkan dua kenderaan terperangkap di bawah sebatang pokok besar yang tumbang. - Foto PDRM

1 maut, 7 dikejar ke hospital selepas pokok tumbang dekat Suruhanjaya Tinggi S’pura di KL

1 maut, 7 dikejar ke hospital selepas pokok tumbang dekat Suruhanjaya Tinggi S’pura di KL

KUALA LUMPUR: Satu insiden pokok tumbang di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, pada 18 Julai, telah meragut nyawa seorang pemandu berusia 43 tahun, manakala sebuah keluarga merangkumi tujuh individu, termasuk dua kanak-kanak, dikejarkan ke hospital.

Kejadian yang berlaku berhampiran Pejabat Suruhanjaya Tinggi Singapura pada sekitar 10.20 malam itu mengakibatkan dua kenderaan terperangkap di bawah sebatang pokok besar yang tumbang.

Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Penolong Pesuruhjaya (AC) Sazalee Adam, berkata pihak polis menerima laporan mengenai kejadian itu pada sekitar 10.20 malam.

“Siasatan awal mendapati pokok yang tumbang itu menghempap dua buah kereta yang dinaiki oleh lapan orang secara keseluruhan,” katanya dalam satu kenyataan pada 19 Julai.

“Salah sebuah kereta itu dipandu oleh seorang lelaki berusia 43 tahun. Kenderaan tersebut mengalami kerosakan teruk.

“Pemandu berkenaan disahkan meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur pada 4 pagi, 19 Julai, akibat kecederaan yang dialami.”

AC Sazalee berkata, sebuah lagi kereta dinaiki oleh tujuh sekeluarga yang terdiri daripada lima orang dewasa, seorang kanak-kanak berusia dua tahun dan seorang bayi berusia dua bulan.

“Tiada seorang pun daripada mereka mengalami kecederaan fizikal. Namun, mereka kini sedang menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur,” katanya.

Beliau menambah, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) selesai menjalankan kerja-kerja memotong dan mengalihkan pokok tumbang itu pada sekitar tengah malam.