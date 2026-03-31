2 jurugambar ‘haram’ buat serangan di KLCC didakwa
Mar 31, 2026 | 3:58 PM
Perkarangan Menara Berkembar Petronas atau KLCC, Kuala Lumpur, dipenuhi jurugambar tidak berlesen yang mendekati pelancong untuk merakam gambar kenangan dengan sejumlah bayaran. - Foto fail BERNAMA
KUALA LUMPUR: Isu jurugambar ‘haram’ di kawasan pelancongan Malaysia terutama di hadapan Menara Berkembar Petronas atau KLCC, Kuala Lumpur, semakin serius, apabila dua daripada 18 jurugambar itu ditahan kerana disyaki menyerang dua lelaki di kawasan berkenaan dan didakwa di mahkamah.
Kedua-duanya yang berusia 25 dan 35 tahun, masing-masing dituduh mengikut Seksyen 149 dan Seksyen 324 Kanun Keseksaan di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur, pada 30 Mac, selepas kertas siasatan kes itu dirujuk kepada Pengarah Pendakwaan Negeri (PPN).
