210 peneroka Felda di Johor terima hak milik tanah Kerajaan negeri komited memastikan kebajikan warga Felda terus terbela

Seramai 210 peneroka Felda di Johor kini memegang hak milik tanah mereka, menandakan selesainya hampir keseluruhan proses pemilikan di negeri ini.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, menjelaskan bahawa pencapaian ini melengkapkan 27,639 daripada 27,642 permohonan, sekali gus merekodkan kejayaan 99.99 peratus.

Beliau menegaskan, kejayaan ini membuktikan komitmen jitu kerajaan negeri dalam membela nasib dan kebajikan warga Felda.

“Penantian 210 peneroka Felda di Johor untuk menerima hak milik masing-masing akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

“Penyelesaian ini memastikan lebih ramai warga Felda mendapat hak yang sewajarnya selepas sekian lama menunggu,” katanya dalam satu kenyataan pada 24 Jun.

Baki tiga permohonan yang tertangguh akibat urusan perintah pusaka kini sedang diproses dan dijangka selesai menjelang Julai nanti.

Datuk Onn Hafiz berkata walaupun Sambutan Hari Peneroka Felda Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung pada 21 Jun lalu tidak dapat diteruskan, kerajaan negeri tetap memastikan majlis penyerahan hak milik diteruskan demi menghargai jasa dan pengorbanan warga peneroka.

Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, serta Pengerusi Felda, Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek, atas kerjasama dan komitmen dalam menjayakan program berkenaan.

Sementara itu, Pemangku Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Datuk Zahari Sarip, berkata pencapaian berkenaan merupakan detik bersejarah bagi negeri ini selepas isu hak milik peneroka yang berlarutan sekian lama berjaya diselesaikan hampir sepenuhnya.

Menurutnya, penyerahan hak milik itu bukan sekadar penyampaian geran tanah, sebaliknya pengiktirafan terhadap sumbangan besar para peneroka dalam membangunkan tanah rancangan dan ekonomi negeri.

“Kerajaan Johor bukan sekadar berjanji, malah terus bekerja dan menyelesaikan isu yang telah lama menjadi harapan warga Felda.

“Ini adalah pengiktirafan terhadap jasa, pengorbanan dan perjuangan para peneroka yang telah menyumbang kepada pembangunan Johor dan negara,” katanya.

Selain hak milik peneroka, kerajaan negeri kini turut meluaskan fokus kepada penyelesaian permohonan lot Generasi Kedua Felda, kata Datuk Zahari Sarip.

Setakat ini, sebanyak 10,663 daripada 12,392 permohonan telah berjaya diluluskan, mencatatkan kadar pencapaian 86 peratus.

“Sepanjang tempoh 2022 hingga 2026 sahaja, sebanyak 3,178 permohonan lot Generasi Kedua Felda berjaya diluluskan.

“Baki permohonan sedang dipercepatkan melalui proses semakan dan penilaian di peringkat Pejabat Tanah Daerah dan Pejabat Tanah dan Galian,” katanya.

Dalam pada itu, Datuk Onn Hafiz berkata kerajaan negeri telah memperuntukkan RM36.19 juta ($11.28 juta) bagi pelbagai inisiatif membabitkan warga Felda sepanjang tempoh 2022 hingga 2026.

Katanya, peruntukan itu meliputi pelbagai program kebajikan, pembangunan belia, wanita, generasi Felda serta komuniti peneroka di seluruh negeri.