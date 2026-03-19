Lima sekeluarga selamat selepas kereta mereka naiki terbakar di Kampung Pahi berhadapan Hospital Sultan Ismail Petra (HSIP) Kuala Krai, Kelantan, pada malam 18 Mac. - Foto JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

5 sekeluarga cemas kereta terbakar ketika pulang beraya ke Kelantan Pihak Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Kuala Krai, terima panggilan kecemasan berhubung insiden berkenaan pada 10.48 malam, 18 Mac

KUALA KRAI (Kelantan): Perjalanan lima sekeluarga dari Nilai, Negeri Sembilan, untuk pulang ke kampung menyambut Aidilfitri di Kok Lanas, Kelantan, bertukar cemas apabila kereta yang mereka naiki terbakar di Kampung Pahi dekat Hospital Sultan Ismail Petra (HSIP) Kuala Krai, Kelantan.

Ketua Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Kuala Krai, Penguasa Bomba Kanan Nik Ahmad Afsham Nik Pa berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden berkenaan pada 10.48 malam, 18 Mac.

Beliau berkata seramai enam anggota termasuk pegawai dari BBP Kuala Krai bergegas ke tempat kejadian dan setibanya di lokasi, mereka mendapati kereta berkenaan sedang terbakar sepenuhnya.

“Sebelum kereta itu terbakar, pemandu Proton Waja menyedari asap keluar dari bonet hadapan lalu segera memberhentikan kenderaan di tepi jalan.

“Dalam keadaan kelam-kabut, beliau mengeluarkan semua barang dibawa termasuk beg pakaian.

“Mereka sekeluarga yang dalam perjalanan dari Nilai ke Kok Lanas untuk menyambut hari raya terselamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan,” katanya, lapor Berita Harian Malaysia.

Katanya, operasi ditamatkan sepenuhnya pada 11.33 malam setelah keadaan disahkan selamat.

“Pihak forensik masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian,” katanya.

Beliau berkata Skuad Bantu Kuala Krai kemudian membantu menghantar pulang lima sekeluarga itu ke Kok Lanas.

Sementara itu, perjalanan pulang ke Kelantan yang memakan masa lebih 12 jam adalah perkara biasa bagi perantau yang pulang ke kampung untuk meraikan 1 Syawal bersama keluarga tersayang.

Pengguna jalan raya, Cik Nurliayana Zainal Abidin, 36 tahun, berkata pengalaman menempuh perjalanan untuk pulang ke Kelantan hampir 20 jam pada 2024, membuatkan beliau sudah bersedia dengan pelbagai kemungkinan untuk pulang beraya.

Katanya, untuk perjalanan pulang kali ini ia memakan masa hampir 11 jam untuk sampai ke Gua Musang.

“Saya bertolak dari rumah di Kajang, Selangor, kira-kira 12.30 tengah malam pada 18 Mac dan tiba kira-kira 11.30 pagi 19 Mac.

“Dalam perjalanan juga kami beberapa kali berhenti kerana membawa anak kecil bersama,” katanya.