Pemangku Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor memeriksa borang Bantuan Perumahan Kasih Johor yang menawarkan bantuan kewangan sebanyak RM5,000 ($1,576). - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR

Pemangku Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor memeriksa borang Bantuan Perumahan Kasih Johor yang menawarkan bantuan kewangan sebanyak RM5,000 ($1,576). - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR

Hampir 9,000 permohonan diterima dalam tempoh tiga hari pelaksanaan Bantuan Perumahan Kasih Johor, membuktikan betapa kritikalnya keperluan kediaman dalam kalangan rakyat.

Pemangku Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, menyaksikan sendiri kehadiran pelbagai lapisan masyarakat yang mendambakan kediaman selesa.

Sesi permohonan bagi fasa keempat dan kelima telah ditutup pada 15 Jun, setelah Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor (PKPJ) menerima ribuan penyertaan.

“Angka ini membuktikan bahawa keperluan perumahan masih menjadi antara keutamaan rakyat Johor.

“Saya sendiri melihat kehadiran anak muda, pasangan yang baru berkeluarga, serta pelbagai lapisan masyarakat yang hadir dengan harapan untuk memiliki kediaman yang lebih selesa dan kehidupan yang lebih baik,” kata beliau dalam satu kenyataan pada 16 Jun.

Semua permohonan kini melalui saringan telus oleh PKPJ bagi memastikan proses pemilihan yang adil.

Sesi penyerahan bantuan dijadualkan berlangsung pada penghujung bulan ini dan akan disempurnakan oleh Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi.

Dalam perkembangan berasingan, Datuk Mohd Jafni mempertahankan pendirian Barisan Nasional (BN) Johor untuk bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) pada Pilihan Raya Negeri akan datang.

Beliau menegaskan bahawa keputusan tersebut dibuat berdasarkan suara akar umbi dan bukanlah simbol kesombongan politik.

“Sejak bila mempunyai pendirian sendiri dianggap sebagai sombong?” soal beliau.

Menurutnya, keputusan itu adalah langkah politik strategik yang diambil setelah menimbang aspirasi majoriti Bangsa Johor.

Beliau turut menjelaskan bahawa kerajaan negeri sentiasa mengutamakan kerjasama dengan agensi Persekutuan dalam pelbagai bidang demi kesejahteraan rakyat.

“Apabila melibatkan rakyat Johor, soal kementerian mana yang bertanggungjawab bukanlah perkara utama, kerana yang utama ialah masalah rakyat dapat diselesaikan,” tegasnya.