Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kiri), bergambar bersama penerima seorang warga emas yang juga Bantuan Kasih Johor di Kulai, Johor. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR

Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kiri), bergambar bersama penerima seorang warga emas yang juga Bantuan Kasih Johor di Kulai, Johor. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR

JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor kekal teguh mempertahankan kaedah agihan Bantuan Kasih Johor (BKJ) secara bersemuka, meskipun timbul kritikan mengenai kesulitan dan kesesakan yang membelenggu warga emas ketika menuntut bantuan tersebut.

Datuk Mohd Jafni Md Shukor, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, menyanggah kritikan itu, menyifatkan ia tidak konsisten.

Beliau merujuk kepada Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Encik Liew Chin Tong, dengan menegaskan bahawa negeri di bawah Pakatan Harapan (PH) juga mengamalkan pendekatan serupa untuk golongan warga emas.

Jelasnya, penyampaian bantuan secara terus kepada rakyat bukanlah amalan baharu, malah turut dilaksanakan di negeri-negeri lain bagi program kebajikan.

“Apabila Johor melaksanakannya, ia dipersoalkan, namun apabila negeri PH berbuat demikian, ia tidak dibangkitkan,” ujar beliau tegas dalam kenyataan 24 Mei.

Datuk Mohd Jafni turut menekankan bahawa BKJ tidak wajar dipolitikkan. Matlamat utamanya adalah membantu rakyat yang memerlukan, seiring tanggungjawab sosial kerajaan negeri untuk meringankan beban, bukannya mengejar populariti politik.

“Yang paling penting adalah rakyat menerima bantuan dan manfaat. Program seperti ini tidak sepatutnya dipolitikkan kerana ia melibatkan kebajikan rakyat,” katanya.

Datuk Mohd Jafni menjelaskan, fokus BKJ jauh melampaui warga emas; ia merangkumi spektrum masyarakat luas - dari suri rumah tidak bekerja, pasangan baharu, sehinggalah murid OKU, penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), ibu tunggal, pesakit kronik (dialisis/kanser), masyarakat Orang Asli, anak yatim, dan pelatih Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK).

Intipati program ini, tegas beliau, adalah untuk menjadikan ia medan bagi pemimpin untuk turun padang, berinteraksi secara langsung, and menyelami masalah sebenar yang membelenggu masyarakat setempat.

Kehadiran ramai warga emas, menurut beliau, bukan semata-mata didorong oleh bantuan kewangan, tetapi juga hasrat untuk bertemu pemimpin dan menyuarakan pandangan mereka mengenai isu-isu di kawasan masing-masing.

Namun, bagi warga emas uzur dan golongan orang kurang upaya (OKU), kelonggaran diberikan; mereka tidak diwajibkan hadir ke majlis agihan, memadai dengan mengemas kini maklumat peribadi untuk memudahkan penyaluran bantuan terus ke tangan mereka.

Dalam manifestasi terbaharu keprihatinan ini, seramai 1,201 penjaja dan peniaga kecil di bawah Majlis Perbandaran Kulai telah menerima BKJ berjumlah RM360,300 ($116,503), inisiatif yang bertujuan meredakan tekanan kos operasi dan beban ekonomi semasa.

Penyerahan di DUN Bukit Permai turut menyentuh hati 4,578 warga emas di Dewan Raya Bandar Putra, yang menerima bantuan keseluruhan RM915,600.