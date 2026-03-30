Ada keluarga masih ‘klik’ gambar Raya di studio
Kenangan berkumpul bersama keluarga tetap nilai utama; kecerdasan buatan (AI) sekadar alat
Mar 30, 2026 | 5:30 AM
Tempahan sempena musim perayaan tetap memberangsangkan, dengan pelanggan mula membuat tempahan seawal seminggu sebelum dan selepas Hari Raya. - Foto BH oleh REMAR NORDIN
Kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin meluas dalam menjana imej tidak sedikit pun menenggelamkan peranan studio gambar tradisional, khususnya ketika musim Hari Raya Aidilfitri apabila keluarga memilih untuk merakam detik kebersamaan secara lebih bermakna.
Di sebalik kemudahan menghasilkan gambar secara pantas melalui telefon bimbit atau perisian digital, pemilik studio gambar yang ditemui Berita Harian (BH) berpendapat, nilai sebenar gambar Raya terletak pada pengalaman, suasana dan kenangan yang tercipta, sesuatu yang sukar ditiru oleh teknologi semata-mata.
