Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim (kedua kanan), bergambar bersama golongan belia ketika mengadakan lawatan ke Muar Soup House di Muar. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim (kedua kanan), bergambar bersama golongan belia ketika mengadakan lawatan ke Muar Soup House di Muar. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM

Rakyat Johor yang bekerja atau menetap di Singapura diseru agar pulang mengundi pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor pada 7 Julai ini bagi menentukan hala tuju serta masa depan negeri berkenaan.

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga Pengerusi Pakatan Harapan (PH), menekankan bahawa setiap undi adalah amat penting dalam usaha membawa perubahan serta memastikan Johor bergerak seiring dengan Kerajaan Persekutuan bagi mempercepat pelaksanaan pelbagai agenda pembangunan yang memanfaatkan rakyat.

Jelas beliau, pentadbiran negeri yang mempunyai keselarasan haluan dengan Kerajaan Persekutuan akan mempermudah urusan penyelarasan dasar, rundingan pembangunan, serta keberkesanan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Jika ditanya mengapa PRN Johor penting, jawapannya kerana saya mahu Johor bergerak seiring dengan Kerajaan Persekutuan.

“Ini penting kerana ia memudahkan kita berunding, saling membantu dan membincangkan pelbagai perkara. Johor adalah sebahagian daripada Malaysia dan apa yang kita lakukan adalah untuk manfaat rakyat,” katanya.

Beliau berkata demikian sewaktu berucap pada Ceramah Umum Pakatan Harapan yang bertemakan Keadilan Untuk Bangsa Johor di Bukit Bakri, Muar, pada 15 Jun.

Datuk Seri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) turut menggesa para ibu bapa dan ahli keluarga di Johor supaya menggalakkan anak-anak mereka yang kini berada di luar negeri, khususnya di Singapura, untuk pulang menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi.

“Bawa balik anak-anak, termasuk yang bekerja di Singapura untuk mengundi. Kita tidak boleh janji terlalu banyak, tetapi saya akan cuba melakukan yang terbaik.

“Kita mesti kuat, barulah kita mampu membawa perubahan. Bawalah pulang seramai mungkin anak-anak untuk mengundi,” katanya.

Tegas beliau, setiap undi bakal memainkan peranan kritikal dalam menentukan kelangsungan pelbagai projek pembangunan yang telah dirancang demi kesejahteraan seluruh rakyat Johor.

Menurut beliau lagi, pengorbanan masa untuk pulang mengundi tidak seharusnya dianggap sebagai beban, memandangkan keputusan pilihan raya tersebut akan mencorakkan masa depan negeri bagi tempoh beberapa tahun mendatang.

“Setiap undi sangat berharga. Jangan pandang ringan perkara ini. Luangkan sedikit masa dan pulang mengundi,” katanya.

Dalam pada itu, beliau turut menyentuh mengenai beberapa projek strategik yang sedang dilaksanakan, termasuk Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) yang berpotensi menarik pelaburan besar serta mewujudkan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi.

“JS-SEZ adalah hasil rundingan yang kita lakukan bersama Singapura. Kita mahu memastikan pelaburan yang masuk bukan sekadar menguntungkan syarikat besar, tetapi turut membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Johor,” katanya.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) sebelum ini telah menetapkan 11 Julai depan sebagai hari pengundian bagi PRN Johor, sementara hari penamaan calon jatuh pada 27 Jun dan pengundian awal pada 7 Julai.