Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim (kedua dari kanan) yang juga Pengerusi Pakatan Harapan (PH) , ketika menghadiri Ceramah Mega Pakatan Harapan di Bukit Bakri, Muar. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim (kedua dari kanan) yang juga Pengerusi Pakatan Harapan (PH) , ketika menghadiri Ceramah Mega Pakatan Harapan di Bukit Bakri, Muar. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM

Anwar: Pilih pemimpin berani, berprinsip dan tidak sombong Ini memandangkan Johor nadi penting M’sia yang perlu gerak seiring dengan agenda pembangunan nasional

Rakyat Johor diseru memilih kepimpinan yang bijak, berani, berprinsip, dan merendah diri pada Pilihan Raya Negeri (PRN) akan datang bagi memastikan kemajuan negeri seiring dengan Kerajaan Persekutuan.

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan bahawa Johor memerlukan barisan pemimpin yang mampu membuat keputusan berani demi kesejahteraan rakyat.

Beliau menekankan bahawa Johor merupakan nadi penting Malaysia yang perlu bergerak seiring dengan agenda pembangunan nasional.

Keselarasan antara kerajaan negeri dan Persekutuan adalah kunci utama agar setiap perancangan pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan manfaatnya dirasai oleh rakyat.

“Kita mahu ketua di negeri yang tegas dan mempunyai pendirian.

“Yang penting, mereka memahami bahawa Johor adalah sebahagian daripada Malaysia dan perlu bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan demi kepentingan rakyat,” katanya ketika berucap pada Ceramah Mega Pakatan Harapan di Bukit Bakri, Muar, pada 15 Jun.

Datuk Anwar menyeru agar pemimpin sentiasa berani mempertahankan prinsip tanpa gentar dengan sebarang tekanan.

Beliau berkongsi pendirian Malaysia dalam isu antarabangsa, termasuk konflik di Gaza, sebagai contoh betapa pentingnya menyuarakan kebenaran apabila berlaku ketidakadilan.

“Kita berkawan dengan semua negara, tetapi kita tetap mempertahankan prinsip. Jika ada perkara yang tidak betul, kita perlu berani menyatakan bahawa ia tidak betul,” tegasnya.

Beliau turut mengingatkan rakyat agar tidak terpedaya dengan politik perkauman dan kebencian yang sering digunakan demi meraih sokongan.

Menurutnya, setiap rakyat tanpa mengira kaum berdepan cabaran yang serupa, justeru bantuan perlu disalurkan secara adil kepada semua.

“Tidak boleh kita berfikir hanya tentang kaum masing-masing. Melayu ada masalah, Cina ada masalah, India ada masalah, Orang Asli juga ada masalah. Kita mesti membantu semua rakyat,” ujarnya.

Beliau menegur sesetengah ahli politik yang gemar memainkan isu perkauman ketika berkempen, namun gagal memikul amanah selepas mendapat kuasa.

Datuk Anwar berpesan agar politik dimanfaatkan untuk membina masa depan negara dan menyelesaikan masalah rakyat, bukannya menjadi alat pemecah belah.

“Jangan gunakan sentimen kebencian terhadap kaum lain untuk mendapatkan sokongan. Fikirkan masa depan negara, anak-anak kita, sekolah, hospital dan kehidupan rakyat,” katanya.

Berbicara tentang pembangunan Johor, beliau berjanji Kerajaan Persekutuan akan terus menyokong projek strategik, termasuk pelabuhan, infrastruktur, dan kerjasama ekonomi dengan Singapura.

Namun, beliau mengingatkan bahawa pembangunan tidak seharusnya terhad kepada projek mega sahaja.

Ia mesti berpaksikan kepada manfaat buat rakyat biasa, termasuk golongan berpendapatan rendah, nelayan, petani, dan pekerja.

Kejayaan sesebuah kerajaan bukanlah diukur pada mercu tanda pencakar langit atau nilai pelaburan semata-mata.