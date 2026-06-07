Dalam hantaran di Facebook rasminya pada 7 Jun, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkata rakyat mahukan pemimpin yang menumpukan perhatian kepada peluang pekerjaan, perumahan yang mampu dimiliki rakyat, pendidikan bermutu dan masa depan yang terjamin. - Foto REUTERS

Dalam hantaran di Facebook rasminya pada 7 Jun, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkata rakyat mahukan pemimpin yang menumpukan perhatian kepada peluang pekerjaan, perumahan yang mampu dimiliki rakyat, pendidikan bermutu dan masa depan yang terjamin. - Foto REUTERS

Anwar: PRN Johor peluang tolak politik perpecahan Gesa pengundi sokong kepimpinan yang galakkan perpaduan, lindungi kepentingan rakyat serta beri harapan untuk masa depan

KUALA LUMPUR: Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor yang akan datang merupakan peluang bagi pengundi untuk menolak politik berasaskan kebencian, prasangka serta perpecahan kaum atau agama, kata Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Dalam satu hantaran di laman Facebook rasminya pada 7 Jun, Datuk Anwar berkata rakyat mahukan pemimpin yang memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, perumahan mampu milik, pendidikan berkualiti dan masa depan yang terjamin.

Mereka tidak mahukan pihak yang menjadikan isu kaum dan agama sebagai alat politik harian.

Mengulas mengenai pelancaran kempen pilihan raya Pakatan Harapan (PH) di Batu Pahat, Johor, pada 6 Jun, Datuk Anwar berkata perhimpunan itu telah mengukuhkan keyakinannya.

Menurutnya, beliau melihat orang Melayu, Cina dan India bersatu dengan matlamat yang sama membina negeri dan negara yang lebih adil, maju dan bermaruah.

“Dengan PRN Johor yang hanya tinggal beberapa minggu lagi, saya menyeru pengundi agar menggunakan hak demokrasi mereka dengan bijak.

“Saya menggesa anda menolak politik perpecahan dan menyokong kepimpinan yang menggalakkan perpaduan, melindungi kepentingan rakyat serta memberi harapan untuk masa depan.”

“Pilih Johor yang lebih adil, maju dan bermaruah. Pilih PH,” katanya.

Datuk Seri Anwar berkata beliau bersyukur atas sambutan yang amat menggalakkan walaupun acara itu dianjurkan dalam masa yang singkat.

“Ini mencerminkan keinginan rakyat terhadap politik yang matang, bersih dan berpandangan jauh.

“Johor ialah sebuah negeri yang kaya dengan potensi dan peluang.

“Usaha berterusan kerajaan Madani telah menarik pelaburan dan mempercepat projek pembangunan strategik, namun ekonomi negeri ini masih mempunyai banyak ruang untuk berkembang,” katanya.

“PH terus berusaha memastikan setiap projek yang dilaksanakan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat, manakala dasar yang diperkenalkan mesti meningkatkan taraf hidup dan memelihara maruah mereka,” tambah Datuk Anwar.

Beliau menegaskan bahawa dana awam mesti diuruskan dengan jujur dan tanggungjawab.

“Saya mengakui bahawa tidak semua isu dapat diselesaikan dalam tempoh tiga setengah tahun kerajaan memerintah, namun kejujuran tidak boleh dikorbankan.”

“Negara ini terlalu kaya untuk rakyat terus menanggung beban rasuah dan penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin yang mementingkan diri dan keluarga,” katanya.

Pada 1 Jun, Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor yang mempunyai 56 kerusi, membuka laluan kepada pilihan raya negeri dalam tempoh 60 hari.