Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim (kanan), ketika mendengar cadangan daripada seorang nelayan, pada majlis minum petang bersama nelayan, petani dan penduduk di Pantai Leka, Parit Jawa, Muar. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim (kanan), ketika mendengar cadangan daripada seorang nelayan, pada majlis minum petang bersama nelayan, petani dan penduduk di Pantai Leka, Parit Jawa, Muar. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Russia, Encik Vladimir Putin, bagi membincangkan jaminan bekalan tenaga negara di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik global yang semakin meruncing.

Datuk Anwar memaklumkan beliau akan berlepas ke Kazan, Russia, bagi menghadiri pertemuan tersebut yang turut melibatkan beberapa pemimpin negara anggota Asean lain.

Agenda utama lawatan tersebut adalah untuk memastikan kesinambungan bekalan minyak dan diesel kepada Malaysia kekal stabil walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran di peringkat antarabangsa.

“Perbincangan dengan Presiden Russia bertujuan memastikan bekalan minyak dan diesel negara terus terjamin,” jelas beliau semasa berucap pada majlis santai bersama nelayan, petani dan penduduk tempatan di Pantai Leka, Parit Jawa, Muar, pada 15 Jun.

Langkah proaktif ini diambil bagi melindungi keperluan tenaga domestik berikutan ketegangan yang memuncak di Timur Tengah dan wilayah-wilayah strategik lain yang memberi impak langsung kepada pasaran tenaga dunia.

Beliau menjelaskan bahawa konflik melibatkan Iran, Amerika Syarikat dan Israel berisiko menjejas Selat Hormuz, iaitu laluan perdagangan maritim paling kritikal bagi penghantaran minyak mentah global.

Sebarang gangguan pada laluan tersebut dikhuatiri akan mencetuskan lonjakan harga minyak mentah secara mendadak, sekali gus memberi tekanan ekonomi kepada banyak negara, termasuk Malaysia.

“Sekiranya Selat Hormuz ditutup, impaknya akan dirasai secara global melalui kenaikan kos bahan api yang signifikan,” tambah beliau.

Oleh itu, kerajaan sentiasa memantau rapi perkembangan tersebut bagi memastikan risiko terhadap kedaulatan tenaga negara dapat ditangani di peringkat awal.

Dalam pada itu, Datuk Anwar turut berkongsi maklumat daripada Perdana Menteri Pakistan, Encik Shehbaz Sharif, mengenai usaha-usaha diplomasi yang sedang dijalankan untuk meredakan konflik tersebut demi mencapai penyelesaian damai.

Menyentuh mengenai situasi domestik, beliau menegaskan rakyat Malaysia masih beruntung kerana menikmati antara harga bahan api terendah di dunia hasil daripada inisiatif subsidi kerajaan yang berterusan.

Petrol RON95 terus disubsidi secara besar-besaran walaupun banyak negara luar kini bergelut dengan krisis bekalan bahan api yang kritikal sehingga menjejas operasi stesen minyak mereka.

Bagi memperkukuh keselamatan tenaga jangka panjang, Malaysia juga meneroka kerjasama strategik dengan Turkmenistan untuk menjamin bekalan gas yang berterusan demi keperluan generasi masa hadapan.

Usaha diversifikasi ini bukan sahaja menjamin kestabilan bekalan, malah menyumbang kepada penetapan harga yang lebih kompetitif pada masa akan datang.

Selain isu tenaga, beliau turut memberi jaminan bahawa agenda pembangunan negara tidak hanya memfokuskan kepada projek mega, sebaliknya tetap mengutamakan kebajikan rakyat di peringkat akar umbi.

Beliau mahu memastikan limpahan manfaat pembangunan dapat dinikmati secara inklusif oleh semua golongan terutamanya nelayan, petani dan masyarakat berpendapatan rendah.