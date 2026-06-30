JOHOR BAHRU: Parti Bersama Malaysia (Bersama) mengakui realiti parti itu tidak berupaya menubuhkan kerajaan negeri secara bersendirian dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16, sebaliknya tampil dengan lima ‘Aku Janji Khidmat’ sebagai komitmen kepada rakyat.

Pemimpin Bersama, Datuk Seri Rafizi Ramli berkata pendekatan tersebut lebih praktikal berbanding menawarkan manifesto berskala besar memandangkan parti itu hanya bertanding di 15 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN).

Menurut beliau, kesemua calon Bersama membawa ‘Aku Janji Khidmat’ berkenaan bagi memastikan khidmat kepada rakyat dapat diteruskan walaupun selepas tempoh berkempen berakhir.

“Kita sedar Bersama hanya bertanding di 15 kerusi DUN, jadi calon-calon Bersama menawarkan lima perkara utama yang akan dilaksanakan sekiranya diberikan mandat.

“Antaranya, menganjurkan kaunter bergerak aduan rakyat setiap bulan, mencari penyelesaian secara membina terhadap masalah rakyat, melindungi hak perumahan penduduk, memperjuangkan sistem pengangkutan awam bersepadu, serta menyemak dan memantau perbelanjaan kewangan kerajaan negeri,” katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang akhbar di Taman Sri Tebrau di sini pada 30 Jun yang turut dihadiri Pemimpin Bersama, Nik Nazmi Nik Ahmad serta beberapa calon parti berkenaan yang bertanding dalam PRN Johor.

Datuk Rafizi berkata pendekatan tersebut bertujuan memastikan isu rakyat tidak hanya dibangkitkan ketika musim pilihan raya semata-mata, sebaliknya diperjuangkan secara berterusan, lapor Kosmo!.

Katanya, antara isu yang memerlukan perhatian segera ialah kebimbangan penduduk kampung tradisional Melayu di kawasan Majidee, berhubung status pajakan kediaman yang dikatakan hampir tamat tempoh.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Seramai 53.2 peratus orang Melayu berusia lima tahun ke atas menggunakan Bahasa Inggeris di rumah pada 2025 berbanding 39 peratus pada 2020.

Lebih ramai orang Melayu guna bahasa Inggeris berbanding bahasa ibunda di rumah

Jun 30, 2026 | 6:41 PM
Encik Muhd Sabree Razaman (kiri) dan Cik Norlida Mohamed Salleh (kanan) telah mendirikan rumah tangga selama enam tahun sejak 2020.

‘Tak pernah gaduh, saling melengkapi’: Pasangan bahagia walau jarak usia 37 tahun

Jun 29, 2026 | 5:38 PM
Syed Saddiq

Keputusan kes mahkamah Syed Saddiq ditangguh ke 13 Jul

Jun 30, 2026 | 4:00 PM
kanak-kanak hilang malaysia

Lebih 4,500 kanak-kanak hilang di M’sia sejak 2021-2025

Jun 30, 2026 | 3:57 PM
gempa Venezuela, rayu bantuan lebih pantas,  La Guaira

Penduduk terjejas gempa Venezuela rayu bantuan lebih pantas

Jun 30, 2026 | 2:35 PM
Pasangan suami isteri, Encik Ibnu Aliff Rahim dan Cik Nur Farhana Mohamad, mengusahakan perniagaan piza buatan tangan, Lyfs Bodega, dari rumah mereka di Woodlands.

Pengalaman hampir dua dekad jadi ‘ramuan’ piza buatan tangan

Jun 26, 2026 | 2:27 PM
Muhammad Faizal Abdul Aziz, dna

Bapa tekad ubah gaya hidup kurang sihat demi anak

Jun 25, 2026 | 5:30 AM
Malam Gala sempena sambutan ulang tahun ke-70 Sekolah Menengah Queenstown, Sairi Bakiri, lukisan Cina, pendidikan seni

Guru pejuang pendidikan seni lebih 5 dekad

Jun 22, 2026 | 5:30 AM
perancangan legasi Islam, panel perbincangan, Muis

Zhulkarnain: Perancangan Legasi Islam kini keperluan semua, bukan hanya warga emas

May 9, 2026 | 8:53 PM
Cik Nur Huda Hazmi mengagihkan makanan dan minuman kepada golongan gelandangan pada 30 Januari lalu sekitar jam dua pagi di Our Tampines Hub. Ini merupakan kali kelima beliau menyalurkan bantuan sedemikian.

Pempengaruh muda guna TikTok bantu golongan gelandangan

Feb 5, 2026 | 5:04 PM

“Perkara ini perlu dikendalikan secara menyeluruh kerana kerajaan negeri perlu membuat keputusan jelas, sama ada mahu mengekalkan status perumahan tersebut atau sebaliknya.

“Jangan biarkan rakyat terus tertanya-tanya dan hidup dalam kebimbangan mengenai masa depan mereka,” katanya.

Beliau pada masa sama berharap Menteri Besar Johor selepas PRN nanti sama ada Datuk Onn Hafiz Ghazi atau Dr Maszlee Malik berani mengambil langkah menyelesaikan isu berkenaan.

Laporan berkaitan
Rafizi: Calon ‘orang biasa’ lebih faham denyut nadi rakyatJun 29, 2026 | 3:59 PM
PRN Johor: Tiada kejutan Hari Penamaan Calon, tetapi saingan pelbagai penjuru jadi tumpuanJun 27, 2026 | 10:42 PM
PRN Johor: Calon parti Bersama akan dikenakan bon penalti RM2j jika langgar akujanjiJun 26, 2026 | 5:00 PM
ADUN JOHORPILIHAN RAYA NEGERI JOHORPRN JOHORpolitik malaysiarafizi