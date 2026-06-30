Bersama tawar 5 ikrar kepada rakyat, tiada manifesto skala besar

Bersama tawar 5 ikrar kepada rakyat, tiada manifesto skala besar

Bersama tawar 5 ikrar kepada rakyat, tiada manifesto skala besar Pendekatan lebih praktikal memandang parti hanya tanding di 15 kerusi DUN dalam PRN Johor ke-16

JOHOR BAHRU: Parti Bersama Malaysia (Bersama) mengakui realiti parti itu tidak berupaya menubuhkan kerajaan negeri secara bersendirian dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16, sebaliknya tampil dengan lima ‘Aku Janji Khidmat’ sebagai komitmen kepada rakyat.

Pemimpin Bersama, Datuk Seri Rafizi Ramli berkata pendekatan tersebut lebih praktikal berbanding menawarkan manifesto berskala besar memandangkan parti itu hanya bertanding di 15 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN).

Menurut beliau, kesemua calon Bersama membawa ‘Aku Janji Khidmat’ berkenaan bagi memastikan khidmat kepada rakyat dapat diteruskan walaupun selepas tempoh berkempen berakhir.

“Kita sedar Bersama hanya bertanding di 15 kerusi DUN, jadi calon-calon Bersama menawarkan lima perkara utama yang akan dilaksanakan sekiranya diberikan mandat.

“Antaranya, menganjurkan kaunter bergerak aduan rakyat setiap bulan, mencari penyelesaian secara membina terhadap masalah rakyat, melindungi hak perumahan penduduk, memperjuangkan sistem pengangkutan awam bersepadu, serta menyemak dan memantau perbelanjaan kewangan kerajaan negeri,” katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang akhbar di Taman Sri Tebrau di sini pada 30 Jun yang turut dihadiri Pemimpin Bersama, Nik Nazmi Nik Ahmad serta beberapa calon parti berkenaan yang bertanding dalam PRN Johor.

Datuk Rafizi berkata pendekatan tersebut bertujuan memastikan isu rakyat tidak hanya dibangkitkan ketika musim pilihan raya semata-mata, sebaliknya diperjuangkan secara berterusan, lapor Kosmo!.

Katanya, antara isu yang memerlukan perhatian segera ialah kebimbangan penduduk kampung tradisional Melayu di kawasan Majidee, berhubung status pajakan kediaman yang dikatakan hampir tamat tempoh.

“Perkara ini perlu dikendalikan secara menyeluruh kerana kerajaan negeri perlu membuat keputusan jelas, sama ada mahu mengekalkan status perumahan tersebut atau sebaliknya.

“Jangan biarkan rakyat terus tertanya-tanya dan hidup dalam kebimbangan mengenai masa depan mereka,” katanya.